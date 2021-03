Verizon Aktie: Warum Tigress Financial bullish auf Verizon ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Tigress Financial Partners wird bullish auf Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) und bleibt bullish gegenüber dem Rivalen AT&T Inc. (NYSE:T). Ivan Feinseth stufte Verizon von Neutral auf Buy hoch und behielt ein Buy-Rating für die AT&T-Aktie bei.

Die Verizon Takeaways

Verizon beendete das Jahr 2020 mit einem Umsatzrückgang von 2,71% auf 128,29 Mrd. $, aber das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die Verluste umzukehren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung