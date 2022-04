Verizon-Aktie: Verizon stürzt ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Verizon Communications, Inc (NYSE:VZ) rutschte am Montag um mehr als 4% ab, nachdem Goldman Sachs die Aktie von Buy auf Neutral herabgestuft hatte. Der Fall war zusätzlich zu einem 5,64% Rückgang am Freitag nach der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse für das erste Quartal. Quartalsergebnisse Für dieses Quartal meldete Verizon einen Gewinn pro Aktie von 1,35 $, was der Konsensschätzung der Analysten… Hier weiterlesen