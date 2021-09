Verizon Aktie: Unternehmen nimmt zum dritten Mal 1 Milliarde Dollar über eine grüne Anleihe auf!

Verizon Communications Inc(NYSE:VZ) hat am 3. September seine dritte grüne Anleihe in Höhe von 1 Milliarde Dollar begeben.

Der Erlös wird in erneuerbare Energien fließen, da Verizon weiterhin langfristige virtuelle Stromabnahmeverträge (VPPAs) abschließt, die den Bau von Solar- und Windkraftanlagen unterstützen.

Die Emission folgt auf die vollständige Zuteilung seiner zweiten grünen Anleihe für Verpflichtungen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Verizon verfügte Ende des zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung