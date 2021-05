Verizon Aktie: Trennt sich von Medien-Assets wie Yahoo und AOL, um sich auf 5G zu konzentrieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Finanztrends Video zu Verizon



mehr >

Verizon Communications Inc (NYSE: VZ) steht kurz vor einem Deal zum Verkauf von Yahoo und AOL an die Private-Equity-Firma Apollo Global Management Inc (NYSE:APO) und verzichtet damit auf den digitalen Werbewettbewerb mit AlphabetInc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google und Facebook Inc (NASDAQ: FB), um sich auf den Aufbau von5G-Netzwerken zu konzentrieren, berichtet die New York Times. Der Wert des bevorstehenden Deals wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!