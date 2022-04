Verizon-Aktie: Schwache Q1-Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) meldete für das erste Quartal FY22 ein Umsatzwachstum von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 33,6 Mrd. $ und übertraf damit den Konsens von 33,5 Mrd. $. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,35 USD entsprach den Konsensschätzungen. Was Sie wissen müssen Der Gesamtumsatz mit Mobilfunkdiensten lag bei 18,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,5 % im Jahresvergleich, was… Hier weiterlesen