Verizon Aktie: Beabsichtigt, weitere $36 Mrd. an Schulden aufzunehmen!

Verizon Communications Inc(NYSE: VZ) zahlte am Mittwoch $8,2 Mrd. an das US-Finanzministerium und beabsichtigt, weitere $36 Mrd. an Schulden aufzunehmen, um die Zahlung für den Luftraum zu finanzieren, berichtet Bloomberg.

Verizon hat im November $12 Milliarden in einem Anleihenverkauf aufgenommen und hat eine $25 Milliarden Bankfazilität eingerichtet, um die große Airwaves-Investition zu decken. Der Mobilfunkanbieter konkurriert mit dem Konkurrenten T-Mobile



