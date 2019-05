Veritex: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Mitcham Industries":

Veritex weist am 16.05.2019, 15:09 Uhr einen Kurs von 25,94 USD an der Börse NASDAQ GM auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Wie Veritex derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Veritex-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Veritex-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 34 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 31,07 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (25,94 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Veritex somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Veritex auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Veritex sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Veritex verläuft aktuell bei 26,22 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 25,94 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,07 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 25,67 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Veritex-Aktie der aktuellen Differenz von +1,05 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".