Verimatrix erweitert Framework für Umsatzsicherheit mit Secure Cloud-Hosting-Service

Verimatrix Secure Cloud bietet schnelles Start-up und einekosteneffektive Managementalternative zu Vor-Ort-Systemen undentsprechendem BetriebAmsterdam (ots/PRNewswire) - IBC 2017 (Stand Nr. 5.A59) -Verimatrix (http://www.verimatrix.com/), der weltweite Spezialist fürUmsatzsicherheit und -verbesserung für digitale Mehrfach-Netzwerk-und Mehrfach-Bildschirm-TV-Dienste, kündigte heute die Einführung vonVerimatrix Secure Cloud(TM) (https://na3.salesforce.com/sfc/p/#300000000pkd/a/500000001Xtt/qnwaVOrL7_lqYHq_wrjBOgPas5nFVyYN_Q3W2XkiZdA) an- eine neue Bereitstellungsoption, die Videoanbieter mit einemzuverlässigen, flexiblen, vollständig verwalteten Framework fürSicherheit und Analytik von Videoinhalten ausstattet. Secure Cloud,das vom anerkannten Verimatrix Global Services-Team unterstützt sowierund um die Uhr überwacht wird, erweitert den Umfang vonBereitstellungsoptionen, die für Betreiber verfügbar sind, die dieVorteile von Verspective(TM), MultiRights(TM) OTT Plus und VideoContent Authority System (VCAS(TM))-Lösungen jeder Größe bzw.Größenordnung ausnutzen. Diese praktische und kosteneffektive Lösungfür Vor-Ort-Systeme und entsprechenden Betrieb kann schnellbereitgestellt und je nach Bedarf neu konfiguriert werden, währendBetreiber die vollständige Kontrolle über ihr Serviceangebot sowieüber Abonnentenbeziehungen behalten."Um ihr Wettbewerbsprofil und weiteres Abonnentenwachstum zufördern, wenden sich Betreiber flexibleren Bereitstellungsstrategienfür ihre kritischen Service-Subsysteme zu - und das ist der Grund,warum Verimatrix einen Managed Cloud Deployment-Ansatz verfolgt",erklärte Steve Oetegenn, Präsident von Verimatrix. "Verimatrix SecureCloud bietet Betreibern Sicherheit, da sie sich darauf verlassenkönnen, dass ihre Sicherheits- und Analytikimplementierungen voneinem zuverlässigen Team fachmännisch bereitgestellt und aktualisiertwerden, was letztlich ihre eigene Geschäftsagilität steigert."Secure Cloud wird über eine kundenfreundliche virtuelle privateAmazon Web Services (AWS) Cloudumgebung implementiert, die privateund sichere Speichermöglichkeiten für kritische Daten und Werteumschließt. Bereitstellungen von VCAS- undVerspective-Softwarelösungen in Secure Cloud zählen zu denbranchenführenden Videodienst-Komponenten und sind interoperabel mitanderen Komponenten des Cloud-Video-Ökosystems, einschließlichEncodern und Streamern, CDNs und Inhaltsmanagementsystemen.Verimatrix wird auf der IBC 2017 (Stand Nr. 5.A59) zeigen, wieSecure Cloud Betreibern hilft, die heutigen Herausforderungen zumeistern und ihren Service-Umsatz sowie Content-ROI zu maximieren.Bitte besuchen Sie für zusätzliche Informationen oder zurTerminvereinbarung mit dem Team www.verimatrix.com/ibc2017.Informationen zu VerimatrixVerimatrix (http://www.verimatrix.com/) ist auf die Sicherung undVerbesserung von digitalen Mehrfach-Netzwerk- undMehrfach-Bildschirm-TV-Diensten rund um den Globus spezialisiert undgilt als weltweiter Marktführer im Bereich Umsatzsicherheit fürvernetzte Videogeräte. Die preisgekrönte und unabhängig geprüfteVerimatrix Video Content Authority System (VCAS(TM) (http://www.verimatrix.com/solutions/vcas-platform-and-architecture))-Lösungsfamilieermöglicht Videoanbietern der nächsten Generation ihre Netzwerkekosteneffektiv zu erweitern und neue Geschäftsmodelle umzusetzen. DasUnternehmen setzt seine technische Innovation ständig fort, indem dieweltweit einzige global vernetzte Umsatzsicherheitsplattform(Verspective(TM) Intelligence Center(http://www.verimatrix.com/verspective)) für automatisierteSystemoptimierung und Datenerfassung/-analyse angeboten wird.Sein unübertroffenes Partner-Ökosystem(http://www.verimatrix.com/partners)sowie die enge Beziehung mitwichtigen Studios, Rundfunkanstalten und Normungsorganisationenermöglicht Verimatrix, bei videogeschäftsspezifischen Problemen eineneinzigartigen Vorteil zu verschaffen, der über Inhaltssicherheithinausgeht, sowie Betreiber neue Dienste einführen, um die zunehmendeVerbreitung von Connected Services auszunutzen. Verimatrix ist einUnternehmen mit ISO 9001:2008-Zertifizierung. Bitte besuchen Sie fürweitere Informationen www.verimatrix.com, unseren Pay TV Views-Blog(http://www.verimatrix.com/blog) und folgen Sie uns @verimatrixinc(http://twitter.com/verimatrixinc), auf Facebook(http://www.facebook.com/VerimatrixInc) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/verimatrix?goback=.cps_1298053297932_1) , um sich amGespräch zu beteiligen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492756/Verimatrix_Logo.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/548490/Verimatrix_IBC_2017_Logo.jpgPressekontakt:Kelly FosterVerimatrix+1 619 224 1261kfoster@verimatrix.comOriginal-Content von: Verimatrix, übermittelt durch news aktuell