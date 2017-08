Verimatrix betont auf der IBC 2017, dass Cloud-Innovationen zunehmend neue Strategien der Monetarisierung ankurbeln

Unternehmen beleuchtet Sicherheitstechniken als Kern der jüngstenFortschritte in den Bereichen Video-Dienste, Big Data undIoT-AnwendungenAmsterdam (ots/PRNewswire) - IBC 2017 (Stand-Nr. 5.A59)--Verimatrix (http://www.verimatrix.com/), der Spezialist fürUmsatzsicherheit und -verbesserung für digitale Multi-Netzwerk- undMulti-Bildschirm-TV-Dienste auf dem gesamten Globus, wird auf der IBC2017 in den Fokus stellen, wie man die Kompetenz des Unternehmens imBereich IP- und Software-basierte Sicherheit erweitert hat, umDienste der nächsten Generation abzusichern und in Erträgeumzuwandeln. Das Unternehmen demonstriert neuartige Innovationen, dieden ganzheitlichen Ansatz der Ertragssicherung verstärken, indem fürBetreiber neue Chancen über die Cloud erschlossen werden, um so derenErtragssicherung effektiv zu optimieren und dieService-Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.Neben der Bereitstellung von vollständig gemanagten,Cloud-gehosteten Alternativen für die Lösungen Verspective(TM),MultiRights(TM) OTT Plus und Video Content Authority System(VCAS(TM)) mit der Verimatrix Secure Cloud konzentriert sich dasUnternehmen derzeit auf seinen offiziellen Einstieg in das Internetder Dinge (IoT) mit der Lancierung von Vtegrity(TM). Dabei handelt essich um eine brandneue Cloud-basierte Lösung, die ein erweitertesSicherheitsregime für vernetzte Geräte und IoT-Anwendungen währendihres gesamten Lebenszyklus bietet.Verimatrix wird ebenfalls verdeutlichen, wie man mithilfe vonflexiblen Software-zentrierten Sicherheitsarchitekturenfortschrittliche Betreiber unterstützen kann, um die Gegebenheiteneiner komplexen Umgebung mit Multi-Netzwerken, Multi-Geräten undMulti-DRM zu vereinfachen. Fachleute des Unternehmens werden dieRolle von Verimatrix für die Ertragssteigerung und -absicherung beiwichtigen Branchentrends beleuchten, unter anderem bei hochintegrierter Videoanalytik, Premium Ultra-HD-Anwendungen (UHD),App-Befähigung für Over-the-Top-Video (OTT) und weitere. Beiinteraktiven Demonstrationen werden die folgenden Lösungenvorgestellt:- Verspective (http://www.verimatrix.com/solutions/verspective-operator-analytics)- eine erweiterbare Angebotspalette, die von Grundauf entwickelt wurde, um Datensicherheit und Datenintegrität alsFundament für nutzbare Informationen hervorzuheben. Nach derkürzlich erfolgten Akquisition der Datenerhebungstechnologie aufClient-Geräten von Genius Digital wird Verimatrix die LösungVerspective RT einführen, ein neuartiges Konzept zur Bereitstellungvon Informationen über das Qualitätserlebnis (QoE) beim Nutzer.- StreamMark (https://na3.salesforce.com/sfc/p/#300000000pkd/a/500000001MPc/HF69smchwikFA6WrSlECuq9e2NxVpQ4RmKPUX32kTSU)® - dieforensische digitale Wasserzeichen-Lösung auf Server-Seite wurde injüngster Zeit um adaptive Bitraten (ABR) und HTTP-Live-Streaming(HLS) erweitert, um Fenster mit früher Freigabe und anderePremium-Content-Geschäftsmodelle zu ermöglichen.- MultiRights OTT Plus(http://www.verimatrix.com/solutions/multirights-ott-plus)- dieunlängst auf den Markt gebrachte komplette Multi-Bildschirm- undMulti-DRM-Lösung für erstklassige Content-Sicherheit undMonetarisierung beinhaltet ebenfalls die Leistungen von VerspectiveOperator Analytics und StreamMark sowie VideoMark®-Lösungen fürforensische digitale Wasserzeichen, um für eine kompletttransparente Teilnehmererfahrung zu sorgen.- VCAS Ultra (http://www.verimatrix.com/solutions/vcas-ultra)(TM) -die jüngste Generation der VCAS-Architektur bietet Lösungskonzeptefür die Ausstrahlung, Hybrid-, OTT- und Multi-DRM-Einsätze und istein zukunftssicherer Weg, damit Video-Dienstanbieter ihreGeschäftsaktivitäten sichern und verbessern können.Verimatrix unterstützt außerdem in Koordination mit IBC diefolgenden wichtigen Branchenveranstaltungen:- 15. Jährliche CSI Awards Ceremony - Freitag, 15. Sept., um 18.00Uhr in Raum E102 in der RAI. Verimatrix ist in zwei Kategorien fürseine Verspective Operator Analytics und MultiRights OTT Plusnominiert worden. Die Gewinner werden während der Feierbekanntgegeben.- 4K 4Charity Fun Run - Samstag, 16. Sept., um 7.30 Uhr imAmstelpark. Team Verimatrix ist stolz darauf, seine Unterstützungdieser jährlichen Veranstaltung fortzusetzen, die derinternationalen Wohltätigkeitsorganisation Heifer International undder lokalen Amsterdamer Wohltätigkeitsorganisation StichtingNewTechKids zugutekommen wird.Der diesjährige Messestand zeichnet sich durch eine neueGestaltung aus, um "The Future of Connected Security" visuellwiderzuspiegeln - ein neues Promotionprogramm der Marke, das direktauf die aufstrebende Technologielandschaft eingeht, in der vernetzteGeräte jeder Art von zentraler Bedeutung für die Lösungen der neuentechnischen und geschäftlichen Herausforderungen sind. Um mehrdarüber zu erfahren, wie Verimatrix für die vernetzte Zukunftgerüstet ist, besuchen Sie bitte www.verimatrix.com/ibc2017 oderunseren Messestand 5.A59 auf der Ausstellung.Über VerimatrixVerimatrix (http://www.verimatrix.com/) ist auf dieErtragssicherung und -verbesserung von digitalen Multi-Netzwerk- undMulti-Bildschirm-TV-Diensten rund um den Globus spezialisiert undgilt als weltweiter Marktführer im Bereich Umsatzsicherheit fürvernetzte Videogeräte. Die preisgekrönte und unabhängig geprüfteLösungsfamilie Verimatrix Video Content Authority System (VCAS(TM)(http://www.verimatrix.com/solutions/vcas-platform-and-architecture))ermöglicht Videoanbietern der nächsten Generation, ihre Netzwerkekosteneffektiv zu erweitern und neue Geschäftsmodelle umzusetzen. DasUnternehmen setzt seine technische Innovation ständig fort und stelltdie weltweit einzige global vernetzte Plattform für Umsatzsicherheit,das Verspective(TM) Intelligence Center(http://www.verimatrix.com/verspective), für automatisierteSystemoptimierung und Datenerfassung/-analyse bereit.Sein unübertroffenes Partner-Ökosystem(http://www.verimatrix.com/partners) sowie die enge Beziehung mitwichtigen Studios, Rundfunkanstalten und Normungsorganisationenermöglicht es Verimatrix, bei spezifischen Themen des Videogeschäftseinen einzigartigen Vorteil zu verschaffen, der überContent-Sicherheit hinausgeht, während Betreiber die Einführung vonneuen Diensten vorantreiben, um die zunehmende Verbreitung vonvernetzten Geräten zu nutzen. Verimatrix ist ein Unternehmen mit ISO9001:2008-Zertifizierung. 