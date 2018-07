Verianos Real Estate: Aktienanalyse vom 13.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Verianos Real Estate unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Verianos Real Estate-Aktie notierte am 12.07.2018 mit 1,79 EUR, die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Wie Verianos Real Estate derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,7 und liegt mit 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 506,67. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Verianos Real Estate auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Verianos Real Estate bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Verianos Real Estate erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 10,05 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,25 Prozent im Branchenvergleich für Verianos Real Estate bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,05 Prozent im letzten Jahr. Verianos Real Estate lag 17,25 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.