VeriSign: Ein unsicheres Investment?

VeriSign, ein Unternehmen aus dem Markt "Software und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 16:10 Uhr) mit 213.72 USD beinahe unverändert (-0.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für VeriSign haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: VeriSign ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,98 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 154,92 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen VeriSign. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für VeriSign liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 226,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (213,72 USD) könnte die Aktie damit um 5,9 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die VeriSign-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.