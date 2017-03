Verhofstadt: Kein Aufrechnen von Sicherheit und Handel bei Brexit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der liberale Europapolitiker Guy Verhofstadt warnt Großbritannien davor, die künftige Sicherheitszusammenarbeit mit der Europäischen Union von einem günstigen Brexit-Deal abhängig zu machen.



"Sorry, aber so funktioniert das nicht", sagte der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments am Donnerstag in Brüssel.

Er bezog sich auf eine Passage aus dem EU-Austrittsgesuch der britischen Premierministerin Theresa May vom Mittwoch. Es sei schwer zu akzeptieren, wenn May sage, Kooperation für Sicherheit und Anti-Terror-Kampf gebe es nur, wenn die EU auch ein günstiges Freihandelsabkommen akzeptiere.

Es könne keinen Kuhhandel zwischen den Themen Sicherheit und Wirtschaft geben, sagte Verhofstadt, der auch Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament ist. Dafür sei die Sicherheit der Bürger viel zu wichtig. "Das muss eine getrennte Säule eines künftigen Abkommens sein", forderte Verhofstadt. Er äußerte sich in einem Live-Stream im Internet und beantwortete Fragen von Zuschauern./jnp/DP/tos