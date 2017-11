Verhofstadt zu Brexit-Gesprächen: 'Es ist fünf vor zwölf'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, der Belgier Guy Verhofstadt, hat sich beunruhigt über mangelnde Fortschritte bei den Verhandlungen in Brüssel geäußert.



"Es ist fünf vor zwölf", sagte Verhofstadt dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitag). Bis Dezember müsse es zu einem Durchbruch in den Austrittsverhandlungen kommen. "Es ist höchste Zeit, dass wir Klarheit darüber haben, wie dieser Austritt aussieht und wie es danach weitergeht."

Die Gespräche über den EU-Austritt Großbritanniens am 29. März 2019 laufen seit fast fünf Monaten. An diesem Freitag wollen der EU-Unterhändler Michel Barnier und sein britischer Kollege David Davis eine Zwischenbilanz vorlegen.

Die EU will Zugeständnisse bei drei Themen, die ihr besonders wichtig sind: Zahlungen Großbritanniens für gemeinsam eingegangene Verpflichtungen, Garantien für in Großbritannien lebende EU-Bürger und eine Klärung der künftigen Lage an der irisch-nordirischen Grenze./laj/DP/she