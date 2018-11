Berlin (ots) - "Sofort weg aus der Umgebung von Kernkraftwerken!"Das ist die Forderung von Strahlenmedizinern, seit die verheerendeWechselwirkung von künstlichen Neutrinos (sogenannten Anti-Neutrinos)erwiesen ist. Radioaktivität lässt sich zwar bändigen, nicht jedochdie Strahlung von Anti-Neutrinos, die in extrem hoher Dosis austretenund krank machen können.Dass Atomkraftwerke ständig viel zu hohe Dosen von Anti-Neutrinosausstrahlen, war bisher nicht bekannt. Nun dürfte es erwiesen sein,dass diese hohe Dosis in der Nähe von AKWs für vieleKrebserkrankungen verantwortlich sein kann. Die extrem starkeStrahlung von Anti-Neutrinos kann die Erbsubstanz verändern. Von denVeränderungen können auch Haut, Blut, Knochen- und Nervengewebe vonMensch und Tier betroffen sein. Die unnatürlich hohe Strahlung kannzu einer "Verklumpung im Blut" führen. Die Wechselwirkung der weitüberhöhten Dosen könne zudem den Energiehaushalt des Körpers aus demGleichgewicht bringen und die Zellen entarten, warnt ein namhafterStrahlenmediziner aus der Schweiz, der aus nachvollziehbaren Gründenanonym bleibt. Der menschliche Organismus sei der beste Detektor."Wann immer technische Geräte etwas detektieren, kann es derempfindliche menschliche Körper auch."Meterdicke Betonmauern und Bleimaterial in Kernkraftwerken sindzwar imstande, die atomare Strahlung abzuhalten, nicht aber dieriesige Menge an künstlichen Neutrinos, die bei der Kernspaltungentstehen. Diese Anti-Neutrinos durchdringen jede Materie und lassensich durch nichts aufhalten.Häufig auftretende Krankheitsfälle in der Umgebung von Atommeilernwurden bisher meist auf Radioaktivität zurückgeführt, denen dieAKW-Anrainer ausgesetzt sind. Der Zusammenhang mit radioaktiverStrahlung konnte oft nicht nachgewiesen werden, die Erkrankungenwurden Zufällen zugerechnet. Jetzt konkretisiert sich der Verdacht,dass die Krankheiten auf die unkontrollierbareAnti-Neutrino-Strahlung zurückzuführen sein dürften."Nach dieser Erkenntnis ist es unverantwortlich und skandalös, dieBevölkerung in der Umgebung von Atommeilern dieser Strahlungauszusetzen", warnt Dr. Hans W. Koch, Zahnmediziner undWirtschaftswissenschaftler sowie stellvertretender Vorsitzender deswissenschaftlichen Beirats der Neutrino Energy Group."Im Umkreis von zehn, zwanzig Kilometern an AKWs sollte man nichtwohnen!" Niemand könne mehr behaupten, dass es keine Wechselwirkunggebe. "Jetzt wird langsam klar, was wirklich los ist. Das muss einengewaltigen Aufschrei auslösen! Diese künstlichen Strahlenschleuderngehören sofort heruntergefahren", plädiert Koch."Bei den AKWs zeigt sich, dass der Mensch diese Technik nichtunter Kontrolle hat, auch wenn man uns dies seit vielen Jahrenweismachen wollte. Spätestens jetzt, nachdem erste Messergebnisse mitHilfe der Detektoren vorliegen, hätte man die Öffentlichkeit überdiese seit dem Bau des ersten Atomkraftwerks vorhandenen Risiken undGefahren informieren müssen", fordert Koch.Ähnliches fordert auch der ehemalige Bundesverkehrsminister Prof.Dr. Günther Krause, früherer Chef des wissenschaftlichen Beirats derNeutrino Energy Group, der ein vielfach höheres Risiko für ernsteErkrankungen rund um Kernkraftwerke durch bisher nicht messbareStrahlung bestätigt sieht. "Die schlimmste permanente Gefährdung derMenschheit sind Atomkraftwerke. Erst langsam wird deutlich, welcheGefahr davon wirklich ausgeht." Krause plädiert für sofortigeAbschaffung von AKWs weltweit.Die Dosis der künstlich erzeugten Neutrinostrahlung zu messen,wird durch neue Detektoren ermöglicht. Sie dienen eigentlichmilitärischen Zwecken. Die Detektoren sollen durch Messen derAnti-Neutrino-Strahlung nachweisen, ob ein Land einen Reaktor zurHerstellung von waffenfähigem Plutonium missbraucht. Dr. Mark Vagins,Physiker und Neutrino-Forscher an der University of California:"Vielleicht erfahren Neutrinos demnächst eine ganz praktischeAnwendung in der nuklearen Rüstungskontrolle." Wie Neutrinos dieillegale Plutoniumproduktion verraten können, erklärt auch eineSendung des Deutschlandfunks über Arbeiten an einem speziellenMessverfahren: http://ots.de/yVEcG6Erwin Wolski, Mitglied des Beirats der Neutrino Energy Group,vergleicht die Wirkung der Anti-Neutrinos mit einer riesigenHöhensonne, die auf ein Haus gerichtet ist, oder dem Elektrosmogunter einer Hochspannungsleitung. Oft habe sich erst durch spätereErkenntnisse etwas nützlich Erscheinendes als gesundheitsschädlichherausgestellt. Als Beispiel führt Wolski die Röntgengeräte an, mitdenen vor Jahrzehnten Schuhgeschäfte die Passform des Fußskeletts imSchuhwerk kontrolliert haben. "Sobald man neue Erkenntnisse hat, dassetwas nicht dem Nutzen der Menschheit dient, sondern schädlich ist,muss man doch die Konsequenzen ziehen."Die Neutrino Energy Group verweist auf eigene Erfahrungen mit derviel höheren Leistung der beschichteten Neutrino-Folien rund um AKWs."Warum haben unsere Folien mehr Leistung? Weil viel zu vielekünstlich erzeugte Neutrinos abgestrahlt werden."Hintergrund:60 Milliarden Neutrinos (früher "Geisterteilchen" genannt)durchdringen jede Sekunde jeden Quadratzentimeter Fläche auf der Erdeund natürlich auch alle Lebewesen. Sie sind lebens- undüberlebenswichtig. Aus der extrem wenig Energie eines einzelnen natürlichen Neutrinoslasse sich ohne Umweltbelastung oder Gesundheitsgefährdung in derSumme eine gewaltige Energiemenge gewinnen, die direkt in Stromumgewandelt werden könne. "In wenigen Jahren ist es möglich, dengesamten Energiebedarf der Erde mit Hilfe der Neutrino-Technologie zuextrem niedrigen Kosten zu decken", erläutert Dr. Hans W. Koch vonder Neutrino Energy Group.