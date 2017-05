Verhandlungen über neue Gebührenordnung für Ärzte 120. Deutscher Ärztetag bestätigt Kurs der Bundesärztekammer

Berlin (ots) - Freiburg, 25.05.2017 - Der 120. Deutsche Ärztetagin Freiburg hat der Bundesärztekammer in einem mit überwältigenderMehrheit angenommenen Beschluss Rückendeckung für die weiterenVerhandlungen über eine Novelle der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)gegeben. Die Delegierten begrüßten insbesondere die unmittelbareEinbindung der ärztlichen Berufsverbände undwissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften in denNovellierungsprozess. Das Ärzteparlament forderte dieBundesärztekammer auf, die von den ärztlichen Berufsverbänden undwissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften eingebrachtenÄnderungsvorschläge zum Leistungsverzeichnis unter deren Beteiligungmit dem Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) undder Beihilfe abzustimmen. Die Verbände und Fachgesellschaften sollenauch weiterhin in den noch laufenden Bewertungsprozess eingebundenwerden. Der Beschluss des Ärztetages sieht außerdem vor, dass eingeeignetes Verfahren zur dauerhaften Beteiligung auch über denNovellierungsprozess hinaus zu Fragen der Weiterentwicklung undPflege der neuen GOÄ etabliert werden soll. "Die Bundesärztekammersoll sich im Rahmen der Fassung der Geschäftsordnung der GemeinsamenKommission zur Weiterentwicklung der GOÄ (GeKo) für ein Gastrecht derentsprechenden Verbände einsetzen", so der Ärztetag. Für den weiterenNovellierungsprozess hat der Ärztetag die Bundesärztekammerbeauftragt, die mit den ärztlichen Berufsverbänden undwissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften überarbeitetenEntwürfe zum Leistungsverzeichnis und den finalen Bewertungen der GOÄan das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zu übergeben undÄnderungen der Bundesärzteordnung (BÄO) und des Paragrafenteils derGOÄ zu akzeptieren, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:1. Die Leistungslegendierungen und -bewertungen entsprechen denaktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen und sindzwischen den ärztlichen Berufsverbänden undwissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, derBundesärztekammer, dem PKV-Verband und der Beihilfe sowie dem BMGabgestimmt.2. Die Leistungen werden mit einem Einfachsatz bewertet, der mitdem bisherigen durchschnittlichen Steigerungssatz vergleichbar ist.Erforderliche Zusatzaufwände, die sich aus der jeweiligen Leistung,den Umständen ihrer Erbringung oder aus patientenbezogenen Gründenergeben, sind in entsprechenden leistungsbezogenen, den zeitlichenund qualitativen Aufwand berücksichtigenden Erschwerniszuschlägenabgebildet. Darüber hinausgehende besondere Erschwernisgründe, diezur Steigerung auf den zweifachen Gebührensatz berechtigen, werden ineiner sogenannten Positivliste aufgenommen.3. Die sogenannte Negativliste, nach der für spezielleBehandlungsumstände eine Steigerung ausgeschlossen werden sollte,wird gestrichen.4. Die Leistungsbewertungen folgen einer betriebswirtschaftlichenGrundkalkulation. In nachvollziehbaren Simulationsrechnungen führendie Bewertungen zum erwarteten Preiseffekt der neuen GOÄ vonmindestens 5,8 % (+/- 0,6 %) Ausgabensteigerung der PKV-Unternehmenund der Beihilfe je substitutiv Krankenversicherten in den erstendrei Jahren nach dem Inkrafttreten der neuen GOÄ. Diebetriebswirtschaftliche Grundkalkulation ermöglicht diekontinuierliche Weiterentwicklung der GOÄ, insbesondere bei Aufnahmeneuer innovativer Leistungen oder bei Anpassung der GOÄ in Bezug aufallgemeine und spezielle Kostenentwicklungen.5. Leistungen der persönlichen ärztlichen Zuwendung sowiehausärztliche Leistungen werden durch die Aufnahme zeitgestaffelterGesprächsleistungen besser abgebildet und angemessen vergütet.6. Die Bildung von Analogziffern bei innovativen, nicht imGebührenverzeichnis aufgenommenen Leistungen ist weiterhin möglich.Darüber hinaus ist auch die analoge Berechnung vonVerlangensleistungen möglich.7. Individuelle Gesundheitsleistungen sind weiterhin nach der GOÄ- auch als analoge Leistungen - berechnungsfähig.8. Mit der Einrichtung einer GeKo, die dem Verordnungsgeberfortlaufend die Aufnahme neuer Behandlungs- und Diagnoseverfahrenempfehlen soll, ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung der GOÄentsprechend des medizinischen Fortschritts gewährleistet.9. Die Empfehlungen der GeKo haben einen rechtsprägendenCharakter. Sie können nur einstimmig und damit ausschließlich mitZustimmung der von der Bundesärztekammer repräsentierten Ärzteseitezustande kommen.10. In einer dreijährigen Monitoringphase nach Inkrafttreten derneuen GOÄ wird die Ausgabenentwicklung von PKV und Beihilfe durch dieGeKo mit Hilfe einer von ihr beauftragten Datenstelle analysiert. ImRahmen des Monitorings erfolgt die Analyse der GOÄ-basiertenAusgabensteigerung von PKV und Beihilfe je substitutivKrankenversicherten ausschließlich bezogen auf den erwartetenPreiseffekt durch die neue GOÄ von mindestens 5,8 % (+/- 0,6 %). DieAnalysen zum Preiseffekt der neuen GOÄ basieren auf Daten dersogenannten Kopfschadenstatistik, die aufgrund gesetzlicherVerpflichtungen von den PKV-Unternehmen und der Beihilfe an dieBundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldetwerden. Leistungen auf Verlangen (Wunschleistungen) - mit "V" zukennzeichnen - und alle sonstigen Leistungen anderer Kostenträgersind kein Bestandteil der Datenerhebung der Datenstelle. Sie sind fürKostenentwicklungen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, auchnicht im Rahmen der Monitoringphase von drei Jahren.11. Die Bundesärztekammer ist berechtigt, eigene Daten an dieDatenstelle zu übersenden. Bei Überschreiten oder unterschreiten derGrenzen des erwarteten Preiseffektes der neuen GOÄ nimmt die GeKoBeratungen zu den Ursachen des Überschreitens oder Unterschreitensauf. Automatische Anpassungselemente der GOÄ bei Verfehlen desPreiseffektes nach oben oder unten sind nicht vorgesehen.Ausgabenentwicklungen, die aufgrund von Morbidität, Alter,innovativer oder neuer Leistungen, Epidemien, Veränderung der Anzahlder Versicherten oder der Anzahl der Ärzte entstanden sind, sind mitHilfe der von der GeKo beauftragten Datenstelle in geeignetenrechnerischen Verfahren vom Preiseffekt zu differenzieren und nichtGegenstand möglicher Empfehlungen der GeKo zur Weiterentwicklung derGOÄ. Die Analyse der Kopfschadenstatistik von PKV und Beihilfebeschränkt sich ausschließlich auf den Zeitraum der dreijährigenEinführungsphase.12. 