Verhandlungen über den Lohntarif im Deutschen Maler- und Lackiererhandwerk kurz vor Einigung

Frankfurt (ots) - Die Verhandlungen über den Lohntarif imDeutschen Maler- und Lackiererhandwerk stehen kurz vor einerEinigung. In der Schlichtung haben sich die VerhandlungspartnerBundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz und IG BAU im Grundsatzauf einen Kompromiss geeinigt, der wirtschaftliche Vernunft mit einemechten Einkommensplus für die Beschäftigten verbindet."Wir sind uns bei den Kernthemen Lohnplus und Laufzeit einig, beiRandthemen besteht noch Verhandlungsbedarf. Aber wir konnten klarmachen, dass das Maler- und Lackiererhandwerk nicht mit demBaugewerbe gleichzusetzen ist", so Markus Heineke, Verhandlungsführerder Arbeitgeber. Dennoch stehe man vor einem Abschluss, der denAbstand beim Lohn nicht vergrößert. Dies war eines der Hauptanliegender Gewerkschaft.In der ersten Oktoberwoche hoffe man sich zu einigen, so Heineke.Dann könnten die Beschäftigten bereits ab Oktober mit einemdeutlichen Lohnplus rechnen.Im Maler- und Lackiererhandwerk sind insgesamt rund 206.000Personen tätig.Pressekontakt:Bundesverband Farbe Gestaltung BautenschutzChristine Marzulla069 / 66 575 300marzulla@farbe.deOriginal-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuell