Verhandlungen über Karstadt-Kaufhof-Fusion nähern sich Zielgeraden

DÜSSELDORF/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über eine Fusion der Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof nähern sich der Zielgeraden.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten die Verträge zwischen dem kanadischen Kaufhof-Mutterkonzern Hudsons's Bay Company (HBC) und der Signa-Gruppe von Karstadt-Eigentümer René Benko bereits im September unterzeichnet werden. Signa soll demnach 50,1 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens und damit auch die Führung des neuen Warenhausriesen übernehmen. Zuvor hatte das "Manager Magazin" darüber berichtet.

In das neue Gemeinschaftsunternehmen sollen nicht nur Anteile an Kaufhof, sondern auch die von HBC in den Niederlanden gegründete neue Warenhauskette Hudson's Bay und der europäische Ableger der Outlet-Kette Saks Off 5th einfließen. Beide gelten als wenig erfolgreich.

Außerdem soll Signa dem "Manager Magazin" zufolge bei dem Megadeal 50 Prozent der bei einer HBC-Tochter liegenden 41 Kaufhof-Immobilien erhalten. Zuvor müsse HBC aber erst seine US-amerikanischen Mitinvestoren auszahlen, die bislang noch 39 Prozent an der Immobiliengesellschaft hielten.