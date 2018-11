Verhandlungen über Diesel-Nachrüstungen - Scheuer trifft Autobosse

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - In der Dieselkrise ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag in Berlin mit Spitzenmanagern der deutschen Autoindustrie zusammengekommen.



Bei dem Treffen geht es um offene Fragen zur Finanzierung von geplanten Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieselfahrzeugen. Vertreter der Autobranche wie Porsche-Chef Oliver Blume, der den VW -Konzern vertritt, oder der Präsident des Autoverbandes VDA, Bernhard Mattes, wollten sich vor dem Beginn der Gespräche nicht äußern.

Es schien fraglich, ob es zu einer Lösung kommen kann. Das Ministerium kündigte für 11.00 Uhr ein Presse-Statement des Ministers an - der Beginn könne sich aber verzögern.

Hardware-Nachrüstungen - also Umbauten an Motor und Abgasanlage - sind Teil des neuen Maßnahmenpakets der Koalition, um weitere Diesel-Fahrverbote zu verhindern. Allerdings weigern sich die Hersteller bisher, die vollen Kosten hierfür zu übernehmen, wie die Regierung es fordert. BMW lehnt Hardware-Nachrüstungen komplett ab.

Scheuer hatte vor dem Treffen Bewegung von den Autoherstellern gefordert. Die Branche habe einen "riesigen Nachholbedarf", Vertrauen zurückzugewinnen und ihr Image zu verbessern, hatte er bei einer VDA-Veranstaltung gesagt. In vielen Städten werden vor allem wegen Diesel-Abgasen Schadstoff-Grenzwerte überschritten./hoe/DP/jha