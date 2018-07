Verhaltensökonomische Erkenntnisse zu finanziellen Alltagsentscheidungen

Nürnberg (ots) - Das 5. Schlaglicht zur Überschuldung von RafaelE. Huber, ZHAW, Zürich in der Reihe des instituts fürfinanzdienstleistungen e.V. (iff) in Kooperation mit der StiftungDeutschland im Plus beleuchtet den verhaltensökonomischen Aspekt derArmut. Armut verstärkt die in den meisten Menschen vorhandenenAnlagen zu fehlerhaften finanziellen Alltagsentscheidungen underschwert Verhaltensänderung. Als Ausweg empfiehlt Huber sogenannteNudges und die Vermeidung von Stress.Huber greift in seiner Analyse dabei auf Erkenntnisse derwissenschaftlichen Literatur zurück. Alle Menschen neigen dazu, imZweifel den schnellen sicheren Gewinn einem erst in Zukunftliegenden, noch größeren Gewinn vorzuziehen. Generell werden Risikenüber- und Chancen unterbewertet. Bei armen Menschen aber fehlt diepositive Energie, um daran etwas zu ändern. Kommt Stress und Angstausgelöst von Inkassounternehmen dazu, verschlechtert sich dieSituation zusätzlich.Helfen können sogenannte Nudges, Englisch für "Stupser". Dabeiwerden Entscheidungen so gestaltet, dass man sich aktiv gegen einerationale Handlung entscheiden müsste. So würde man lieber am Anfangdes Monats bereits per Dauerauftrag Sparen, als auf die - dannwahrscheinlich nicht mehr vorhandenen Restbestände auf dem Konto zubauen. Um richtige Entscheidungen zu treffen, sollte möglichst keinStress vorherrschen. Bei Überschuldeten kann das bspw. heißen, dassInkassounternehmen besser weniger Druck ausüben. Das hilft am Endeallen Parteien.https://www.deutschland-im-plus.de/download-center.htmKurzprofil Überschuldungsschlaglichter:Die Überschuldungsschlaglichter des Institits fürFinanzdienstleistungen (iff) in Kooperation mit der StiftungDeutschland im Plus greifen aktuelle Fragestellungen derÜberschuldung in Deutschland in einem mindestens vierteljährlichenRhythmus auf und bieten ausgewiesenen Fachleuten ein Forum. Angelehntsind sie an den jährlich erscheinenden iff Überschuldungsreport.Pressekontakt:Stiftung Deutschland im Plus - die Stiftung für privateÜberschuldungspräventionBeuthener Str. 2590471 NürnbergTelefon: 0911 / 9234 950info@deutschland-im-plus.dewww.deutschland-im-plus.deOriginal-Content von: Deutschland im Plus - Die Stiftung für private Überschuldungsprävention, übermittelt durch news aktuell