Wien (ots) - Am 7. November 2018 zeigte der Verhaltensökonom Matthias Sutterbeim "Vienna Behavioral Economics Network" (VBEN), dassPersönlichkeitseigenschaften wie Geduld, Selbstkontrolle oder Zielorientierungwichtige Indikatoren für Erfolg im Leben sind.Im Zeitalter der Digitalisierung und ständiger Verfügbarkeit herrscht das Gefühlvor, dass jedes Bedürfnis am besten sofort und jederzeit werden kann. Wozu alsowarten? Diese Frage beschäftigt Matthias Sutter, einer der führendenWirtschaftsforscher im deutschsprachigen Raum, schon seit vielen Jahren.Am 7. November 2018 erzählte er auf Einladung "Vienna Behavioral EconomicsNetwork" (VBEN) im Kassensaal der Oesterreichischen Nationalbank von denErgebnissen seiner Forschung. Er zeigte dabei eindrucksvoll, dass geduldigeMenschen mit höherer Wahrscheinlichkeit bessere Bildungsabschlüsse erwerben,mehr verdienen, seltener Alkoholiker oder spielsüchtig werden und stabilereBeziehungen führen.Heute verzichten, morgen mehr habenWer von Kind an gelernt hat, geduldiger zu sein, sei später insgesamt einzufriedenerer Mensch, so Sutter. Ebenso evident: Selbstbeherrschung ist für denpersönlichen Erfolg viel wichtiger ist als Intelligenz und Talent. In dieBerufswelt übersetzt bedeutet das: Wer geduldig in eine Ausbildung investiert,hat Chancen, einen besseren Job zu bekommen.Sutters Forschungsergebnisse zeigen auch, dass der Grundstein nicht demsofortigen Impuls zu nachzugeben, bereits in der frühen Kindheit gelegt wird.Warum die einen prinzipiell geduldiger durchs Leben gehen als andere, lässt sichschwer erklären. "Verlässlichkeit ist wichtig", sagt Sutter. "Es muss sichlohnen geduldig zu sein und zu warten."Allerdings stehe die Forschung hier erst am Anfang. "Wir wissen aber, dass sichdie Fähigkeit zur Geduld sehr früh entwickelt, etwa im Alter von drei bis sechsJahren." An dieser Veranlagung verändere sich in vielen Fällen das ganze Lebenlang nichts mehr, so der Verhaltensökonom. Wir bleiben geduldige oderungeduldige Menschen, mit allen jeweiligen Konsequenzen.Save the date: 19. März 2019Das nächste Treffen des "Vienna Behavioral Economics Network" findet am 19. März2019 statt. Als Keynote-Speakerin wird Marie Claire Villeval zum Thema "Teamwork& Leadership" sprechen.Infos und Anmeldung unter: http://vben.at/Über das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit Interessierten zuteilen, wurde das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) gegründet. Es isteine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßigwerden dort Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischenAnwendung und evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragenpräsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler, Studierendeund natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen möchten.