Wien (ots) - Rückblick auf das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) zumThema Solidarität zwischen den Generationen.Der Generationenvertrag mit seinen Transferleistungen zwischen Jung und Alt istdie Grundlage des Pensionssystems. In seinem Kern setzt er auf eine feinaustarierte Solidarität zwischen den Generationen. Wenn diese aus demGleichgewicht gerät, gerät auch die Gesellschaft unter Druck. Die Auswirkungenso einer Entwicklung können gravierend sein, wie sich derzeit in Frankreichbeobachten lässt. Wegen einer Pensionsreform ist das Land seit Wochen von einemGeneralstreik gelähmt, die Straßenproteste sind zusehends von Gewalt geprägt.Arno Riedl, ordentlicher Professor für Public Economics an der MaastrichtUniversity (Niederlande), forscht schon seit vielen Jahren zur Frage, wieInstitutionen (etwa Märkte) unsere Präferenzen und Überzeugungen prägen, und wasdas wiederum für das Design von Institutionen bedeutet. Bei der mittlerweile 15.Veranstaltung des Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) in derOesterreichischen Nationalbank referierte er aus seiner Grundlagenarbeit zurverhaltensökonomischen Evidenz zu Rissen im Generationenvertrag.Wie solidarisch sind Menschen?Solidarität zwischen den Generationen, so Riedls These, drückt sich auch in denInstitutionen aus, die eine Gesellschaft erschafft. Eine öffentlicheKrankenversicherung basiert auf Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, eineArbeitslosenversicherung steht für die Solidarität zwischen Arbeitenden undArbeitslosen. Und Pensionssysteme basieren sogar auf zwei Ebenen aufSolidarität: Innerhalb der Generationen werden die Risiken verteilen - undzwischen den Generationen zeigt sich die Solidarität durch Transferzahlungen.Dich Riedl interessieren grundlegendere Fragen: Wie solidarisch sind Menscheneigentlich? Sind alle gleich? Oder haben Alter, Geschlecht oder Bildung Einflussdarauf? Um das herauszufinden designte Arno Riedl in den Niederlanden einExperiment, bei dem auch die Ausprägung der Solidarität von Generationengemessen werden konnte.Eine gute und eine schlechte NachrichtDie Ergebnisse bergen eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, soRiedl: "Menschen sind solidarisch. Die schlechte ist, dass sie systematisch dieeigene Generation bevorzugen und andere benachteiligen." Ebenfalls auffällig:Alle Generationen eint eine jeweils falsche Erwartung an die Solidarität deranderen. Junge Menschen etwa erwarten sehr viel von der älteren Generation,erhalten aber tatsächlich viel weniger.Riedls Fazit: "In diesen Ergebnissen liegt das Potenzial für Risse imGenerationenvertrag." Doch gleichzeitig schränkt der Forscher ein: Die Daten ausden Niederlanden lassen sich nicht einfach auf andere Länder umlegen, auchaufgrund der unterschiedlich gestalteten Pensionssysteme. Denn, so Riedl: "Wirwissen nicht, ob nicht auch das Design signifikante Auswirkungen auf dieSolidarität hat." Es braucht also mehr Wissen - und das kann nur durch weitereGrundlagenforschung geschaffen werden.Save the date: 11. Mai 2020Das nächste Treffen des "Vienna Behavioral Economics Network" findet am 11. Mai2020 statt. Keynote Speaker ist David Dreyer Lassen, Professor fürWirtschaftswissenschaften an der Universität Kopenhagen, Gründungsdirektor desCenter for Social Data Science (SODAS) und stellvertretender Direktor des Centerfor Economic Behavior and Inequality (CEBI). Er forscht insbesondere auf demFeld Social Data Science zu Big Data und darüber, wie sich die Digitalisierungauf das menschliche Verhalten auswirkt.Infos und Anmeldung unter: https://vben.at/Über das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit Interessierten zuteilen, wurde das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) gegründet. Es isteine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßigwerden dort Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischenAnwendung und evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragenpräsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler, Studierendeund natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen möchten.Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/22259)Kontakt:Eberhard Lauth/VBENcontact@vben.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126400/4507909OTS: Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)Original-Content von: Vienna Behavioral Economics Network (VBEN), übermittelt durch news aktuell