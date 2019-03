Finanztrends Video zu



Wien (ots) - Am 19. März 2019 zeigte die Verhaltensökonomin Marie ClaireVilleval beim "Vienna Behavioral Economics Network" (VBEN), wie wichtig Teamworkfür die Produktivität von Unternehmen ist - und wie man den systematischauftretenden Schwachstellen in Teams am besten begegnet.Spannende Einblicke von Marie Claire Villeval beim gestrige VBEN (ViennaBehavioral Economics Network) zu den Themen Teamwork und Leadership: "Teamworkführt zu einer besseren Leistung, da unter anderem kognitive Vorurteileverringert werden", so die Verhaltensökonomin bei der Veranstaltung im Haus derIndustrie, Wien.Villeval, Professorin für Wirtschaftswissenschaften am National Center forScientific Research (CNRS) und Mitglied des Forschungsinstituts GATE (Grouped'Analyse et de Théorie Economique) an der Universität Lyon, Frankreich, forschtseit vielen Jahren mit Labor- und Feldexperimenten zu Betrug undSteuerhinterziehung, Anreizen und Motivation, Strafe und Kooperation - und nichtzuletzt zu Teamarbeit und Führung.Teamwork ist überallWie relevant die Grundlagenforschung zum Thema Teamwork ist, zeigt sich schon anden Zahlen. Allein in Österreich sind rund zwei Drittel der Produktivität aufTeamarbeit zurückzuführen. "Allerdings hat Teamarbeit auch Kosten", sagtVilleval.Diese werden vor allem von Trittbrettfahrern verursacht. Sie beteiligen sichwenig oder gar nicht an er Teamleistung - und ernten trotzdem mit allen anderenden Erfolg. Trittbrettfahrer sind zwar in der Regel eine Minderheit, aber esgebe sie überall, zeigte Villeval. Wer sie nicht im Zaum hält, der riskiert,dass sie mit ihrem Verhalten die anderen im Team anstecken. So scheitern vieleProjekte.Leadership stiftet KooperationZum Abschluss ihrer Keynote widmete sich die Ökonomin daher vor allem der Frage,wie dieser systematischen Schwachstelle von Teamwork am besten begegnet werdenkann. Ihr Fazit: "Kommunikation steigert die Kooperation in Teams auf jedenFall". Und: "Das Management ist essenziell." Nachhaltiges Leadership, soVilleval, schaffe eine soziale Norm der Kooperation, an die sich dann allehalten. Und erfolgreiche Leader gingen mit gutem Beispiel voran.Save the date: 22. Mai 2019Das nächste Treffen des "Vienna Behavioral Economics Network" findet am 22. Mai2019 statt. Als Keynote-Speaker wird Klaus Wertenbroch zum Thema "Laziness and(mis)behavior - an evidence based approach for public and private interventions"sprechen.Infos und Anmeldung unter: https://vben.at/Über das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit Interessierten zuteilen, wurde das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) gegründet. Es isteine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßigwerden dort Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischenAnwendung und evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragenpräsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler, Studierendeund natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen möchten.Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/16468)Kontakt:Eberhard Lauth |netzkundig.comMariahilfer Straße 101/Top 21A-1060 WienTel: +43.720.513275Email:eberhard.lauth@netzkundig.comOriginal-Content von: Vienna Behavioral Economics Network (VBEN), übermittelt durch news aktuell