Verhaltener Optimismus im ostdeutschen Maschinenbau

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau geht verhalten optimistisch in neue Jahr.



"Hinter uns liegt jetzt das fünfte Jahr in Folge ohne nennenswertes Wachstum", sagte der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Ost (VDMA), Reinhard Pätz, in Leipzig. Wie sich der Umsatz 2016 entwickelt hat, kann der Verband noch nicht konkret beziffern. Er rechne mit einer Stagnation, im besten Fall mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr, sagte Pätz. 2015 habe der Umsatz bei 16,8 Milliarden Euro gelegen. Für das kommende Jahr hofft Pätz dennoch auf ein moderates Wachstum./fu/DP/zb