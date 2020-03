Verhafteter Anwalt: Hat die deutsche Botschaft in Ankara Warnungen ignoriert?

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 04.03.2020 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Im Fall des in der Türkei inhaftierten Kooperationsanwalts gibt es schwereVorwürfe gegen deutsche Diplomaten. Der Jurist soll die deutsche Botschaft inAnkara über eine mögliche Gefährdung durch dessen Tätigkeit informiert haben.Das geht aus der Anklageschrift der türkischen Staatsanwaltschaft hervor, dieder NDR einsehen konnte. In einer darin zitierten E-Mail an einenBotschaftsmitarbeiter hatte Anwalt Yilmaz S. Sicherheitsbedenken geäußert unddie Botschaft gebeten, beim türkischen Außenministerium eine Genehmigung fürseine anwaltliche Tätigkeit für die Deutschen einzuholen und sich vonAsylbewerbern Vollmachten ausstellen zu lassen. Der Rechtsvertreter von YilmazS. bestätigte dem NDR die Bedenken seines Mandanten und erklärte: Die deutscheBotschaft habe geantwortet, Yilmaz S. solle seine Tätigkeit wie bisherfortsetzen.S. führte schon seit Längerem an die Botschaft weitergeleitete Rechercheaufträgedes Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aus und überprüfte in derTürkei Angaben von türkischen Asylbewerbern in Deutschland. Offenbar waren demAnwalt Bedenken gekommen, dass die türkischen Behörden aufgrund der verändertenpolitischen Lage in der Türkei strenger gegen mögliche Rechtsverstöße vorgehenkönnten: "Wenn heutzutage Journalisten, Arbeitgeber und Politiker miternsthaften Beschuldigungen öffentlich konfrontiert werden, kann man nichtwissen, was und wem morgen in diesem Land etwas zustößt", so der Anwalt lautAnklageschrift in seiner E-Mail.Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) sagte dem NDR: "Wenn sichdieser Verdacht erhärtet hat, dann hat die deutsche Botschaft hier hochgradigfahrlässig gehandelt." Die Politikerin fordert eine umfassende Aufklärung, weilhier nicht nur der Kooperationsanwalt, sondern auch die Asylsuchenden in Gefahrgebracht worden seien.Die Staatsanwaltschaft in Ankara wirft Anwalt Yilmaz S. und vier weiterenAngeklagten tatsächlich unter anderem vor, ohne Vollmacht von Betroffenen aufgeheime Daten in türkischen Justizdatenbanken zugegriffen zu haben und dieErgebnisse dann an die deutsche Botschaft weitergeleitet zu haben. Das erfülleden Tatbestand der rechtswidrigen Beschaffung geheimer Informationen zuSpionagezwecken sowie der rechtswidrigen Aneignung und Weitergabe persönlicherDaten. Yilmaz S. wird in der Anklage zudem beschuldigt, einen Justizangestelltenbestochen zu haben, um an vertrauliche Akten zu gelangen. Dem widerspricht derAnwalt.Kooperationsanwälte sollen vor Ort Angaben überprüfen, die Asylbewerbergegenüber dem BAMF machen. So soll kontrolliert werden, ob tatsächlich einAsylgrund vorliegt. Wie der NDR aus Regierungskreisen erfuhr, arbeiteten 2019 in30 Ländern Kooperationsanwälte für die Bundesrepublik.Anwalt Yilmaz S. war am 19. September 2019 von den türkischen Behördenfestgenommen worden. Bei der Festnahme und bei anschließenden Durchsuchungenwurden Akten von Asylbewerbern und Ausdrucke aus türkischen Datenbanken mitderen Daten beschlagnahmt. S. gab im Zuge des Ermittlungsverfahrens an, er habediese Akten von der Botschaft bekommen.Aus dem Auswärtigen Amt hieß es auf NDR Anfrage, man setze sich weiterhinintensiv für eine Klärung der Vorwürfe und eine Aufhebung der Untersuchungshaftein. Weitere Angaben könne man aus Gründen des Schutzes der PersönlichkeitBetroffener nicht machen.Über die Vorwürfe gegen die deutsche Botschaft in Ankara berichtet der NDR amMittwoch, 4. März auf tagesschau.de und in den Radioprogrammen der ARD.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4538012OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell