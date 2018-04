Vergleichsportal: Surfen ohne Limit ist in Deutschland relativ teuer

BONN (dpa-AFX) - Schnelles Surfen unterwegs ist in Deutschland relativ teuer.



Wie aus einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox hervorgeht, sind Daten-Flatrates ohne Drosselung der Übertragungsgeschwindigkeit im europäischen Ausland deutlich günstiger zu haben als hierzulande. Unlängst hatte die Deutsche Telekom eine solche Daten-Flatrate eingeführt für rund 80 Euro im Monat. Ein vergleichbarer Tarif ist in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien den Angaben zufolge aber nur in etwa halb so teuer. Ein Grund hierfür nach Einschätzung von Verivox: relativ schwacher Wettbewerb in der Bundesrepublik./wdw/DP/stk