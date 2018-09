Vergleich über Air-Berlin-Pleite gescheitert

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Berlin (ots) - Insolvenzverwalter Flöther und Ex-HauptaktionärinEtihad rüsten sich für großen Schadensersatzprozess / Mehr als eineMillion offene Forderungen summieren sich auf mindestens eineMilliarde EuroBerlin, 18. September 2018 - Die spektakuläre Pleite derFluggesellschaft Air Berlin im vergangenen Jahr wird wohl bald dieGerichte beschäftigen. Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins'Capital' richten sich Lucas Flöther, der Insolvenzverwalter derfrüheren Airline, und die Fluggesellschaft Etihad als frühereHauptaktionärin auf einen großen Schadensersatzprozess ein. Gesprächeüber einen Vergleich sind nach Capital-Informationen (Ausgabe10/2018; EVT 20. September) gescheitert.Am 9. August 2017 hatte Etihad, damals mit knapp 30 Prozent an derdefizitären Air Berlin beteiligt, eine fällige Überweisung platzenlassen. Zwei Tage später folgte die Erklärung, dass Etihad jedefinanzielle Unterstützung zurückziehe. Am 15. August meldeteDeutschlands zweitgrößte Airline Insolvenz an. Der juristische Streitdreht sich nun um einen sogenannten Comfort Letter, den Etihad EndeApril 2017 ausgestellt hat. Darin sicherte die Airline aus denVereinigten Emiraten zu, Air Berlin bis Ende 2018 weiterzufinanzierenund Verluste auszugleichen. Nur dieser Comfort Letter verhinderte,dass Wirtschaftsprüfer schon damals Air Berlin zum Insolvenzrichterschickten.Nach Ansicht von Insolvenzverwalter Flöther ist der Comfort Letterwie eine Patronatserklärung zu werten. Etihad wäre damit für alleoffenen Ansprüche aus der Air-Berlin-Pleite haftbar. Insgesamt habenbei Flöther mehr als eine Million Gläubiger Forderungen angemeldet.Die offenen Rechnungen summieren sich bisher auf mindestens eineMilliarde Euro. Da der Insolvenzverwalter, der für einen Vergleichweiterhin offen ist, im Laufe eines Gerichtsverfahrens noch Ansprüchenachmelden könnte, dürfte die Gesamtsumme einer Schadensersatzklageeher bei zwei bis drei Milliarden Euro liegen. Um einen so großenProzess vom Landgericht Berlin bis zum Bundesgerichtshof ausfechtenzu können, hat sich Flöther die Angebote mehrererProzesskostenfinanzierer gesichert. Im Erfolgsfall, auch im Falleeines späteren Vergleichs, erhalten sie einen Anteil derEntschädigung.Pressekontakt:Timo Pache, Chefredaktion 'Capital'Tel. 030/220 74-5125E-Mail: pache.timo@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell