Vergleich nach US-Klage: Fiat Chrysler zahlt 110 Millionen Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Fiat Chrysler hat sich im Rechtsstreit mit US-Anlegern auf einen Vergleich geeinigt.



Der Autokonzern akzeptiert eine Zahlung von 110 Millionen Dollar (98 Mio Euro), wie am Montag aus Gerichtsakten hervorging. Die Investoren hatten 2015 wegen angeblich irreführender Angaben zu Dieselabgasen und zu Rückrufkosten geklagt. Das Unternehmen wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme energisch zurück, zeigte sich aber zufrieden mit der einvernehmlichen Lösung. Das Gericht muss dem Vergleich jedoch noch zustimmen.