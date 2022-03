Vergiss nicht: Du brauchst nur eine Aktie, die dein Leben vollkommen verändert

Nur eine Aktie, die dein und mein Leben finanziell vollkommen verändert: Insbesondere im Growth-Segment suchen Investoren nach dieser Chance. Nach dem Ver-10-facher oder dem Ver-100-facher. Das können Investitionen sein, die für ein Depot wirklich prägend sind.

Es ist natürlich nicht einfach oder gar ein Selbstläufer, diese spannenden Chancen zu identifizieren. Wobei es natürlich auch andere Ausprägungen wie eine starke Dividende oder Dividendenwachstum geben kann. Trotzdem: Es ist möglich, dass bloß eine Aktie ein Leben finanziell vollkommen verändert. Lass uns weiterführende Überlegungen dazu anstellen, die überaus relevant sind.

Nur eine Aktie, die das Leben verändert: Crash, Korrekturen & Co.

Im Moment suchen viele Investoren eher nicht nach der einen Aktie, die ein Leben vollkommen verändern kann. Sie sehen eher Crash, Korrekturen und vor allem im Wachstumssegment eine Menge Performer, die offenbar ihr Mojo oder ihren Esprit verloren haben. Um fair zu sein: Das ist richtig. Aber eben nur kurzfristig.

Die eine Aktie, die ein Leben vollkommen verändert, findet man in der Regel nicht innerhalb von Wochen oder Monaten. Oder sie performen nicht über einen solchen Zeitraum. Damit wir eine Ver-100-fachung oder selbst eine Ver-10-fachung erhalten, braucht es in der Regel mindestens Jahre. Wenn nicht sogar Jahrzehnte.

Das zeigt jedoch auch, welchen Fokus man hierbei einnehmen sollte. Die kurzfristige Performance ist unwesentlich bis egal. Unternehmensorientiert geht es darum, von einem besonders starken Potenzial profitieren zu können. Jetzt, mit günstigeren Bewertungen und in Crash oder Korrekturen gibt es vielleicht die Basis, mehr Aktien mit solchen Performances zu erhalten. Die Bewertung spielt schließlich auch eine Rolle, wenn sich eine Aktie ver-10- oder ver-100-fachen soll.

Verlierer-Aktie? Wegbereiter für diese Chance

Auf der Suche nach der einen Aktie, die das Leben verändert, passiert es vielleicht, dass man in Verlierer-Aktien investiert. Nicht jede Investition ist insbesondere im Growth-Segment ein voller Erfolg. Das gehört zum Prozess dazu und man sollte entsprechend offen dafür sein.

Die Mathematik an dieser Stelle ist trotzdem sehr eindeutig. Mal angenommen, man schafft es bei 50 verschiedenen Aktien in die eine Aktie zu investieren, die sich wirklich ver-100-facht. Aus 1.000 Euro würden 100.000 Euro. Alle anderen 49 Aktien verlieren wiederum 100 % ihres Börsenwertes und erleiden den Totalverlust. Was ist die Quintessenz? Du hast trotzdem aus deinen 50.000 investierten Euro 100.000 Euro gemacht und dein Kapital verdoppelt. Trotz einer wirklich bescheidenen Trefferquote. Wobei wir letztendlich kritisch hinterfragen können: Wie wahrscheinlich ist es, dass man mit 49 Aktien ein maximales Pech erwischt?

Wie auch immer: Die eine Aktie, die dein Leben verändert, die bezahlt für eine ganze Menge Verlierer-Aktien. Sie sind insoweit die Wegbereiter, dass man zu Anfang diversifiziert investiert hat, um die Chance zu sichern, eine solche Performance auch durch die Breite einzufahren. Natürlich ist das ein etwas anderes Setting. Aber selbst eine geringe Trefferquote mit einem maximalen Potenzial zeigt, wie sehr eine Aktie einen Unterschied machen kann.

Eine Aktie, die das Leben verändert: Die Summe der Entscheidungen

Im Endeffekt geht es bei der Suche nach der einen Aktie, die das Leben verändert, daher um die Summe der Entscheidungen. Zunächst einmal dahin gehend, dass man sich für einen solchen Ansatz entscheidet. Aber auch in die Richtung, dass man den Mut besitzt, in viele Aktien zu investieren in dem Wissen, dass nicht jede Investitionsthese aufgeht. Ja, sogar, dass sich einige Thesen in Luft auflösen werden.

Die Summe der Entscheidungen ist das Relevante, und das über Jahre und Jahrzehnte hinweg, nicht kurzfristig. Wer das nicht nur verstanden, sondern verinnerlicht hat, der betrachtet die aktuelle Marktlage vollkommen anders.

