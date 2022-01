Vergiss Wasserstoff! Hier kommt der neue Megatrend, der dich zum Millionär macht!

Wasserstoff ist noch ein vergleichsweise neuer Megatrend, der dich vielleicht zum Millionär macht. Das Problem ist jedoch, dass das Thema relativ komplex ist. Wer als Investor das Geschäftsmodell einzelner Unternehmen, die technologischen Vorteile und andere unternehmensorientierte Bewertungskriterien wissen möchte, der braucht eine Menge Know-how. Oder einfach Glück.

Deshalb würde ich nicht auf den Megatrend Wasserstoff setzen. Aber glücklicherweise gibt es einen neuen Trend, der ebenfalls das Potenzial hat, dich als frühen Investor zum Millionär zu machen. Was diesen Markt so attraktiv und sogar einfacher zugänglich macht, das wollen wir heute etwas näher besprechen.

Vergiss Wasserstoff: Der Megatrend Metaverse macht dich zum Millionär!

Anstatt auf den Megatrend Wasserstoff zu setzen, investiere ich lieber in den Megatrend des Metaverse. Als Foolisher Investor bin ich langfristig orientiert davon überzeugt, dass hier eine Menge Potenzial vorhanden ist. Auch weil erste Prognosen schätzen, dass der gesamte Marktkuchen bis zum Jahr 2024 bei über 700 Mrd. US-Dollar liegt. Mittel- bis langfristig können 10 % oder mehr der globalen Weltwirtschaft mit diesem Markt verknüpft sein. Wobei ich grundsätzlich vorsichtig bin, was solche innovativen und visionären Prognosen angeht.

Trotzdem erkennen wir: Auch der Megatrend des Metaverse bietet eine Menge Möglichkeiten, ähnlich wie der Markt des Wasserstoffs. Wobei es sich um einen viel naheliegenderen Trend handelt. Es geht im Endeffekt darum, viele bereits bekannte Geschäftsmodelle in einen virtuellen Raum zu hieven. Onlinehandel, digitale Unterhaltung, Konsum, Gaming, Virtual Reality und andere Dinge: Das formt womöglich den Markt. Wobei es sogar Möglichkeiten geben könnte, in diesem Markt Geld zu verdienen, was die Arbeitswelt noch einmal revolutioniert.

Der Zugang von der Verbraucher- und der Investorenseite ist daher einfach größer. Wobei es für Investoren unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten gibt. Alleine die Infrastruktur ist eine Option, in diesen Megatrend zu investieren, wobei Ressourcen alleine dich zum Millionär machen könnten. Aber eben auch die direkten Adaptionen, Plattformen und erste Videospiele, die bereits ein Netzwerk gebildet haben, sind attraktive Ansatzpunkte. Im Vergleich zum Wasserstoff ist mir der Megatrend-Markt des Metaverse daher viel geläufiger.

Warum nicht früh in die Breite positionieren?

Wie auch der Megatrendmarkt Wasserstoff bietet das Metaverse neben der Chance auch Risiken. Deshalb würde ich als Foolisher Investor, der Millionär werden möchte, mit den Möglichkeiten in der Breite eher einen Basket-Ansatz wählen. Trotzdem bin ich überzeugt: Das Jahr 2022 ist womöglich ein Zeitraum, in dem dieser Markt anfängt, sich durchzusetzen. Frühe Investoren, die sich langfristig engagieren, besitzen dadurch eine spannende Möglichkeit, herausragende Renditen einzufahren. Es gilt, das Marktpotenzial und chancenorientiert, aber auch offen für eine ordentliche Portion Zukunftsmusik Chancen zu identifizieren.

Der Artikel Vergiss Wasserstoff! Hier kommt der neue Megatrend, der dich zum Millionär macht! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

