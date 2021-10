Vergiss Wasserstoff! Dieser seltene Rohstoff könnte eine 10x-Chance sein

Du interessierst dich für Wasserstoff? Vielleicht hast du sogar schon die eine oder andere Wasserstoff-Aktie im Depot?

Herzlichen Glückwunsch! Bei dieser Technologierevolution könntest du in der ersten Reihe sitzen.

Doch womöglich ist dir bei all der Aufregung um das Energiemedium Wasserstoff ein wichtiger Megatrend gar nicht aufgefallen. Einer, der die Art der Energiegewinnung ebenso revolutionieren könnte, wie Wasserstoff selbst.

Die Rede ist von einem Rohstoff, der seltener ist als Gold und vor allem bei der Produktion von Brennstoffzellen dringend benötigt wird. Gemeint ist natürlich das allseits beliebte Platin.

Nicht nur Wasserstoff-Aktien könnten jetzt eine gute Gelegenheit sein

Die Aktienkurse vieler Wasserstoff-Aktien sind im Jahr 2020 regelrecht explodiert. Im Jahr 2021 folgte hingegen die Ernüchterung.

Das ist unangenehm für Investoren, die zum Hoch eingestiegen sind. Für jene, die letztes Jahr an der Seitenlinie standen, ist die aktuelle Situation hingegen eine gute Gelegenheit.

Kurzum: Die heiße Luft ist raus. Jetzt kann man in aller Ruhe schauen, wo man langfristig investieren möchte.

Doch nicht nur viele Wasserstoff-Aktien sind jetzt deutlich günstiger zu haben. Auch Platin hat nach einem kurzen Freudensprung wieder den Rückwärtsgang eingelegt.

Kenner werden mitbekommen haben, dass das Edelmetall erst vor wenigen Monaten einen 10-jährigen Abwärtskampf beendet hat. Doch auch bei der Wasserstoffrevolution spielt Platin eine wichtige Rolle.

Wer an die Brennstoffzelle glaubt, muss auch an Platin glauben

Platin ist ein sehr seltenes Edelmetall. Es ist sogar 30-mal seltener als Gold.

Platin findet man nur an wenigen Orten der Erde, hauptsächlich in Südafrika und Russland.

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Die Automobilindustrie verwendet Platin gerne zur Fertigung von Katalysatoren.

Doch auch beim Brennstoffzellen-Pkw erfüllt Platin einen Zweck. Bei der kalten Verbrennung sorgt Platin für die optimale Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser.

Bei der Produktion eines Wasserstoff-Pkws muss allerdings siebenmal so viel Platin verbaut werden wie bei der Produktion eines Pkws mit Verbrennungsmotor. Kurzum: Wer an Wasserstoff glaubt, muss auch an Platin glauben.

Eine gute Beimischung für das Wasserstoff-Portfolio

Die Insider an den US-Terminmärkten haben den Turnaround beim Platinpreis bereits gerochen. Aktuell kann man die Short-Positionen der kommerziellen Händler mit der Lupe suchen (Stand: 05.10.2021). Seit dem Sommer 2018 wurden nicht so wenige Netto-Shorts bei den kommerziellen Händlern gesichtet.

Damals explodierte der Platinpreis innerhalb weniger Monate von 800 US-Dollar je Unze auf 1.300 US-Dollar je Unze. Vom Allzeithoch bei 2.250 US-Dollar sind wir zwar noch weit entfernt. Doch falls sich der Wasserstoffantrieb nur halbwegs etabliert, blüht dem Platinpreis eine Kursexplosion.

Allein China plant bis 2030 mit 1 Mio. Brennstoffzellenfahrzeugen. Da muss ich niemandem vorrechnen, was mit einem Edelmetall passiert, das dringend für die Produktion benötigt wird, aber 30-mal seltener als Gold ist.

Eine langfristige Verzehnfachung beim Platinpreis würde mich nicht überraschen. Ein Platin-ETF oder die Aktie eines Platinförderers könnte demnach eine gute Beimischung für jedes Wasserstoff-Portfolio sein.

Der Artikel Vergiss Wasserstoff! Dieser seltene Rohstoff könnte eine 10x-Chance sein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021