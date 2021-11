Vergiss Wasserstoff: Dieser reale Milliarden-Markt beginnt jetzt, seine Stärke auszuspielen

Ist Wasserstoff ein Millionärsmacher? Wenn man sich die Dynamik einzelner Aktien anschaut, so kann das durchaus möglich sein. Trotzdem sollten gerade Foolishe unternehmensorientierte Investoren Grenzen und Möglichkeiten berücksichtigen. Auch was die eigene Fähigkeit angeht, hier langfristig orientiert die besten Unternehmen und ihre Aktien zu identifizieren.

Möchtest du daher lieber anstatt auf Wasserstoff auf einen anderen Milliardenmarkt setzen, der jetzt erst anfängt, seine Stärke auszuspielen? Und der langfristig orientiert wirklich eine ganze Menge Alltagspotenzial besitzt? Dann halte dich besser fest: Der Markt, den wir uns heute anschauen wollen, ist zwar kein unbekannter. Aber möglicherweise einer, dessen aktuelle Marktprognosen dich aus den Socken hauen werden.

Vergiss Wasserstoff: Die Telemedizin ist ein riesiger Markt!

Anstatt auf Wasserstoff zu setzen, könnte die Telemedizin einen einfacheren Zugang bieten. Wir alle wissen, wie sehr wir Gesundheitsleistungen im Krankheitsfall zu schätzen wissen. Aber auch, wie sehr analoge Prozesse im Gesundheitswesen teilweise noch Nerven und Zeit kosten. Gerade, wenn man mit 40 °C Fieber beim Arzt sitzt, wären digitalere Lösungen und Prozesse gewiss wünschenswert. Alleine deshalb besitzt die Telemedizin für mich einen großen und für jeden einfachen Zugang.

Aber wie groß ist das Potenzial in diesem Milliardenmarkt? Ausgezeichnete Frage. Riskieren wir dazu vielleicht zuerst einmal einen Blick auf eine Grafik, die unlängst Teladoc Health (WKN: A14VPK) auf dem eigenen Investors Day veröffentlicht hat. Hier ist sie:

Quelle: Teladoc Health, Präsentation vom Investor Day vom 18.11.2021

Das, was wir innerhalb dieser Grafik sehen, ist wirklich ziemlich interessant. Der große, graue Kreis sind dabei die ganzheitlichen Gesundheitsausgaben. Ein Wert von 3,8 Billionen macht wirklich einen großen Kreis. Und formt hier die Basis für unseren heutigen Milliardenmarkt anstelle des Wasserstoffs. Wobei sich die Zahlen im Allgemeinen lediglich auf die USA beziehen.

Weiter geht es mit dem gelben Kreis in dem grauen Kreis. Das sind die Zahlen, die Teladoc Health (zugegebenermaßen für sich) als adressierbaren Gesamtmarkt sieht. Vergrößert erkennen wir einen adressierbaren Markt (TAM) von 261 Mrd. US-Dollar, der in sich noch aufgeteilt ist. Aber viel wichtiger: Dass McKinsey für 2021 von einem Gesamtumsatz von gerade einmal 5,5 Mrd. US-Dollar in 2021 spricht. Und eben spezifisch für Teladoc Health: Dass das Unternehmen sich voraussichtlich 2,0 Mrd. US-Dollar davon in den USA sichert.

Wir erkennen im Vergleich zum Wasserstoff jedoch: Es gibt einen sehr klaren, großen und sogar billionenschweren analogen Markt, der von digitalen Gesundheitsdienstleistungen eingenommen werden könnte. Sowie schon heute einen gigantischen adressierbaren Markt für die Telemedizin. Sowie trotzdem noch eine vergleichsweise kleine Ausgangslage: Das ist wirklich interessant.

Für mich: Der klarere Megatrend

Im Vergleich zu Wasserstoff ist die Telemedizin für mich daher der klarere Megatrend. Schon heute sehen wir, wie groß das Potenzial ist und dass die Lösungen millionenfach zum Einsatz kommen. Sowie mit Teladoc Health einen ersten Akteur, der sich im US-Markt einen signifikanten Anteil vom Kuchen abschneidet.

International dürfte das Marktpotenzial noch größer sein. Für mich ein Milliardenmarkt, der erst während der Pandemie anfing, interessanter zu werden. Aber weiterhin für Investoren erst an der Spitze der Möglichkeiten kratzt.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

