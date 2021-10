Vergiss Wasserstoff! Diese Tech-Aktie startet gerade richtig durch

Das Thema Wasserstoff ist seit Jahren bei Anlegern sehr beliebt. Denn es bestehen wohl kaum noch Zweifel, dass Wasserstoff in Zukunft eine immer größere Rolle in den unterschiedlichsten Branchen spielen wird. Aktien von Firmen, die in irgendeiner Form in der Wasserstoffbranche tätig sind, werden deshalb häufig sehr hoch bewertet. Denn das Potenzial ist doch riesig, oder? Vielleicht!

Aber welche Unternehmen diese Chance auch nutzen können, bleibt abzuwarten. Für mich sind deshalb andere Unternehmen interessanter, die schon heute hochprofitabel, aber trotzdem günstig bewertet sind. Auf meiner Liste steht deshalb die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) ganz weit oben.

Wasserstoff-Aktien müssen sich erst noch beweisen

Denn im Gegensatz zu vielen Unternehmen aus der Wasserstoffbranche ist Alibaba hochprofitabel und wächst weiter rasant. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Alibaba den Umsatz um mehr als 40 % auf 109 Mrd. US-Dollar steigern. Der Nettogewinn ist zwar nur um etwa 1 % auf knapp 23 Mrd. US-Dollar oder 8,35 US-Dollar je Aktie gestiegen. Aber Alibaba musste in dem Geschäftsjahr auch eine milliardenschwere Strafe zahlen, die den Gewinn entsprechend gedrückt hat.

Auch in diesem Jahr wird Alibaba weiter kräftig wachsen. Im ersten Quartal des Anfang April gestarteten Geschäftsjahres, ist der Umsatz schon um weitere 34 % in die Höhe geschossen. Da Alibaba allerdings die Marketingausgaben im Quartal massiv in die Höhe geschraubt hat, ist der Nettogewinn um 8 % auf immer noch stolze 7 Mrd. US-Dollar gefallen.

Bemerkenswert ist, dass sich diese Wachstumsdynamik nicht im Aktienkurs widerspiegelt. Aktuell muss man für eine Aktie 177,80 US-Dollar auf den Tisch legen (Stand: 22.10.2021). Das entspricht gerade einmal dem 21-Fachen des letzten Jahresgewinns.

Der Aktienkurs legt endlich wieder zu

In den letzten Wochen gab es aber erste Anzeichen, dass sich das schon bald ändern könnte. Nachdem der Aktienkurs seit etwa einem Jahr immer weiter abgerutscht und insbesondere in diesem Sommer stark unter die Räder gekommen ist, geht es jetzt wieder kräftig bergauf. Innerhalb der vergangenen vier Wochen hat der Aktienkurs bereits fast 20 % zugelegt.

Die Alibaba-Aktie ist sicherlich nicht für jeden Anleger die erste Wahl. Hier bekommt man keine Dividende und in den letzten Monaten hat sich der Kurs auch noch in die falsche Richtung bewegt. Da das Wachstum bei Alibaba aber allem Anschein nach noch lange nicht am Ende ist, könnte die Aktie jetzt jede Menge Nachholpotenzial haben.

In wenigen Wochen wird es ein weiteres Indiz geben, wie groß das Nachholpotenzial wirklich ist. Denn dann wird Alibaba die Zahlen des Ende September zu Ende gegangenen Quartals präsentieren. Falls sich auch in diesem Zahlenwerk wieder starkes Wachstum ablesen lässt, könnte das dem Aktienkurs helfen, weiter zu steigen. Bisher deutet zumindest alles darauf hin, dass die Wachstumsstory des Konzerns ungebrochen ist.

Dennis Zeipert besitzt Alibaba-Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding.

