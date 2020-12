Vergiss Tesla und Zoom. Hier sind 3 Top-Wachstumsaktien aus Europa!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Top-Wachstumsaktien aus Europa gesucht? Aktien wie Tesla oder Zoom Communications überzeugen durch ein starkes Wachstum und sind vielen Fools schon seit Langem ein Begriff. Auch konnten beide Aktien mehrfach im Jahr 2020 neue Höchstkurse schreiben und damit das eine oder andere Anlegerherz höher schlagen lassen.

Dabei gibt es nicht nur in Amerika gute Wachstumsaktien zu entdecken. Potenziell findet man diese immer mehr auch in Europa. Mit Adyen (WKN: A2JNF4), Flutter Entertainment (WKN: A14RX5) sowie Delivery Hero (WKN: A2E4K4) möchte ich heute einmal drei Top-Wachstumsaktien aus Europa vorstellen, die auch mittel- bis langfristig noch ein gutes Wachstum aufweisen könnten.

Top-Wachstumsaktien aus Europa

Adyen Aktie

Die erste Top-Wachstumsaktie aus Europa ist mit Adyen ein Fintech aus den Niederlanden. Das Unternehmen hat sich auf die Abwicklung von Zahlungen jeglicher Art spezialisiert. Mit der eigenen Payment-Plattform sorgt es bei Unternehmen wie Flixbus, Zalando, Spotify oder eBay für einen reibungslosen Zahlungseingang.

Mit der Insolvenz von Wirecard haben die Amsterdamer nun einen schwergewichtigen Konkurrenten weniger im Wachstumsmarkt digitaler Zahlungsabwicklungen.

Das abgewickelte Zahlungsvolumen konnte im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um 26 % zulegen. Das ist zwar deutlich weniger, als noch im Gesamtjahr 2019 (+51 %) ausgewiesen wurde, ist aber mit der Corona-Pandemie erklärbar.

Mit einem im letzten Quartal 2020 ausgewiesenen EBITDA von 101 Mio. Euro bei einem Quartalsumsatz von 169 Mio. Euro ist Adyen zudem schon heute hochprofitabel. Die skalierbare Plattform könnte dem Unternehmen eine wahrhaft rosige Zukunft versprechen.

Flutter Entertainment Aktie

Die zweite Top-Wachstumsaktie aus Europa ist Flutter Entertainment. Das irische Unternehmen ist aus der Fusion zwischen Paddy Power und Betfair entstanden und ein Powerhouse im Online-Gambling.

Eine weitere Fusion folgte im Jahr 2020 mit der Stars Group, die für Marken wie Full Tilt Poker oder Pokerstars bekannt ist. Zudem erwarb das Unternehmen einen 37,2%igen Anteil an dem US-Sportwettenanbieter FanDuel für 4,2 Mrd. US-Dollar.

Wie man gut erkennen kann, stehen nicht nur organisch alle Zeichen auf Wachstum. So erhöhten sich im dritten Quartal 2020 die Gesamtumsätze um 27 % auf 1,3 Mrd. Euro.

Trotz der Absage zahlreicher Sportveranstaltungen konnte das Unternehmen aufgrund seiner breiten Aufstellung dennoch von der Corona-Krise profitieren. Viele Menschen suchten in ihrer häuslichen Isolation nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Online-Wetten waren wohl eine von ihnen.

Da auch das Wettgeschäft zunehmend digital stattfindet und erst rund 12 % der Wetten online abgeschlossen werden, sollte ein Unternehmen wie Flutter Entertainment auch langfristig gute Chancen in diesem Wachstumsmarkt haben.

Top-Wachstumsaktie aus Europa: Delivery Hero

Die dritte und letzte Top-Wachstumsaktie aus Europa kommt aus Deutschland und ist Delivery Hero. Das Berliner Unternehmen betreibt weltweit Online-Bestellplattformen, die Konsumenten mit Restaurants verbinden. Über externe Kuriere werden die online bestellten Gerichte dann häufig zu den Bestellern gebracht.

Dieses Geschäftsmodell profitierte von der Corona-Pandemie maßgeblich, denn zahlreiche Restaurants blieben während der Lockdowns geschlossen. Auch wollten einige Menschen sich nicht dem Infektionsrisiko in einem Restaurant aussetzen. Allein im dritten Quartal 2020 hat sich die Anzahl der Bestellungen gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt.

Spannend bleibt es auch in Zukunft, denn das DAX-Unternehmen expandiert fleißig in weitere Länder und experimentiert mit ultraschnellen Warenlieferungen aus nächster Distanz (Quick Commerce). Das Wachstum kostet Geld, eröffnet aber auch neue Chancen und Risiken.

Der größte Makel an dem Unternehmen scheint derzeit noch die schlechte Profitabilität zu sein. Eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen -14 und -18 % wird für das Gesamtjahr 2020 erwartet.

The post Vergiss Tesla und Zoom. Hier sind 3 Top-Wachstumsaktien aus Europa! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020