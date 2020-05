Vergiss Small-Cap-ETFs! Der große MSCI-World-ETF bringt Anleger besser durch die Krise

Weitere Suchergebnisse zu "iShares Core MSCI World UCITS ETF":

Viele Anleger erfahren oft erst dann von den echten Kursraketen, wenn die Party schon vorbei ist. Einmal kurz gezwinkert, und schon ist Amazon (WKN: 906866) vom Onlinebuchhändler zum IT-Giganten aufgestiegen. Mist, verpasst!

Natürlich kann man auch jetzt noch von der Amazon-Aktie begeistert sein. Doch 230 Mrd. US-Dollar Umsatz verdoppeln sich eben nicht so schnell wie ein paar Millionen US-Dollar.

Die Lösung ist einfach: Wer sich auf Unternehmen mit einer niedrigen Marktbewertung – sogenannte Small Caps – konzentriert, hat mitunter das nächste Amazon im Portfolio. Hier ist noch Feuer drin!

Der iShares MSCI World Small Cap (WKN: A2DWBY)-ETF liefert gleich ein ganzes Paket potenzieller Kursraketen. Es könnte alles so schön sein, wenn da nicht diese unkalkulierbaren Krisen wären. Die COVID-19-Krise hat gezeigt, dass Anleger mit einem klassisch großen iShares Core MSCI World (WKN: A0RPWH)-ETF am Ende doch besser fahren.

Zu groß, zu träge, zu US-lastig

Der MSCI World Index ist global diversifiziert und umfangreich bestückt. 1.644 Aktienpositionen aus aller Welt – so viele Aktien hat nicht einmal Börsenlegende Warren Buffett im Portfolio.

Doch kleine Aufsteiger muss man mit der Lupe suchen. Allein sieben der Top-10-Positionen sind IT-Giganten aus Nordamerika. Die haben mitunter eine Marktkapitalisierung in der Höhe ganzer Staatshaushalte.

Dementsprechend lausig ist auch die Rendite des MSCI World. Auf Sicht der letzten drei Jahre haben Anleger hier knapp 20 % verdient. Der niederländische Fintech-Knaller Adyen (WKN: A2JNF4) verteuerte sich um 40 % – und das auf Sicht der letzten drei Monate (Stand für alle Zahlen: 26.05.2020)!

Zu groß, zu träge, zu US-lastig. ETF-Investoren hatten in der Vergangenheit allen Grund, um den MSCI World zu meiden.

Small Caps liefern in guten Zeiten nicht und gehen in schlechten Zeiten unter

Doch jedem sein ETF! Unter den Tausenden ETF-Angeboten findet jeder das, was ihm gefällt. Auch Anleger, die gerne einen schlanken MSCI World hätten.

Der iShares MSCI World Small Cap dürfte für diesen Zweck wie geschaffen sein. Hier bekommen ETF-Investoren Zugang zu 3.231 Aktien kleiner Unternehmen, die querbeet über verschiedene Branchen und Regionen verteilt sind. Aktien aus Industrie, IT und Gesundheit teilen sich die oberen Plätze in der Sektorenübersicht. Mit der regionalen Diversifizierung ist es – wie so oft – nicht weit her. Mit einem Anteil von über 55 % sind rund 1.777 Positionen im ETF US-Aktien.

Klingt gut! Doch liefert der Small Cap ETF auch wie gewünscht? Bereits 2019 mussten Small-Cap-Investoren mit großen Augen feststellen, dass die kleinen Aufsteiger nicht mit den großen Dinosauriern im MSCI World mithalten konnten.

Im laufenden Jahr – dem Jahr der COVID-19-Krise – ist die Katastrophe perfekt. Der iShares MSCI World Small Cap ETF ist noch immer mit 16 % im Minus. Der iShares Core MSCI World hat sich mit einem Minus von 7 % wesentlich besser erholt (Stand für alle Zahlen: 26.05.2020).

Zeit für einen Strategiewechsel

Die Idee war gut. Im Small-Cap-Universum hat man es in der Theorie mit agilen, wendigen und mitunter auch stark wachsenden Unternehmen zu tun. Wer will so etwas nicht?

Doch in einer Krise, in der man dem Infektionsschutz zuliebe den Betrieb auf Sparflamme stellen muss, kann man nicht nur seine Potenziale nicht voll ausschöpfen, sondern hat vielleicht auch nicht die Reserven eines etablierten Industriegiganten. Plötzlich ist Größe ein unfairer Vorteil.

Anlegern, die seit jeher dem MSCI World vertrauen, kann das egal sein. Hier wurde alles richtig gemacht.

Für mich ist die Schlappe der Small Caps nur ein weiterer Beweis dafür, dass ETF-Investoren die magere, aber akzeptable Rendite des MSCI World endlich als das wertschätzen sollten, was sie wirklich ist: Ein Kompromiss, der in guten Zeiten ordentlich liefert und in schlechten Zeiten nicht völlig den Halt verliert. Wieder einmal sind ETF-Investoren, die nicht nach der supergeheimen Nische gesucht haben, die Gewinner. Unfair? Vielleicht! Verdient? Selbstverständlich!

