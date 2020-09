Vergiss die Shell-Aktie! Diese Dividendenaktien zahlen mehr … und zuverlässiger!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) hat bei ihrem Ruf als Dividendenperle ordentlich eingebüßt. Das liegt natürlich in erster Linie an der Kürzung, die das Management nach dem ersten Quartal dieses Jahres bekannt gegeben hat, wobei die Einbußen die Qualität wie auch die Quantität betreffen.

Zum einen hat der britisch-niederländische Öl- und Erdgaskonzern schließlich die Dividende von zuvor 0,47 auf 0,16 US-Dollar gekürzt, was einem Absenken von fast zwei Dritteln entsprochen hat. Aber auch mit der seit dem Jahre 1945 stets intakten und zuverlässigen Dividendenhistorie ist jetzt Schluss. Das führt dazu, dass Royal Dutch Shell unweigerlich und selbst jetzt mit ca. 4,65 % Dividendenrendite bei der B-Aktie kein allzu attraktiver Ausschütter mehr ist.

Du möchtest mehr? Und trotzdem mehr Dividendenqualität? Dann gib jetzt lieber fein Acht. Denn im Folgenden wollen wir einen Blick auf zwei Aktien riskieren, die bei beidem liefern können. Und womöglich jetzt attraktivere Ausschütter als Royal Dutch Shell sind.

1) Allianz

Eine erste Aktie, die definitiv eine höhere Dividendenrendite bieten kann, ist zunächst die Allianz (WKN: 840400). Gemessen an der zuletzt gezahlten Dividende von 9,60 Euro und dem momentanen Aktienkurs von 181,16 Euro (03.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) beliefe sich die Dividendenrendite auf 5,29 %. Das ist alleine quantitativ mehr, als Royal Dutch Shell derzeit zu bieten hat.

Aber nicht nur quantitativ: Nein, auch qualitativ kann die Allianz-Aktie mit besseren Konditionen aufwarten. Zum einen hat das Management bereits angedeutet, dass es im nächsten Jahr voraussichtlich erneut 9,60 Euro Dividende je Aktie geben wird. Damit hält sich der Vorstand an die ausgegebene Dividendenpolitik, auch in Krisenjahren.

Zudem gilt die inzwischen historisch starke Dividende der Allianz, die seit über zehn Jahren mindestens konstant gehalten wird, jetzt auch als krisenerprobt. Und das, obwohl auch dieses Geschäftsjahr 2020 für den DAX-Versicherer, hm, sagen wir einfach mal: herausfordernd ist.

Die Ergebnisse sind innerhalb der ersten Jahreshälfte schließlich um 30 % eingebrochen. Trotzdem zeigt ein 2019er-Gewinn je Aktie von 18,90 Euro, dass reichlich Spielraum vorhanden ist, selbst um diesen Einbruch zu kompensieren. Die Allianz-Aktie entwickelt sich daher zu einer bedächtigen, verlässlichen Dividendenaktie, wobei die Krise offenbart, dass die Dividendenpolitik des DAX-Konzerns hält, was sie verspricht.

2) Medical Properties

Mehr als bei Royal Dutch Shell können Investoren außerdem auch bei Medical Properties (WKN: A0ETK5) erhalten. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt momentan eine Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 18,46 US-Dollar entspräche das einer Dividendenrendite von 5,85 %. Auch das ist ziemlich attraktiv.

Vor allem, da Medical Properties ebenfalls zu den zuverlässigen Ausschüttern mit moderaten Dividendenerhöhungen zählt. Alleine seit dem Jahre 2013 hat der US-REIT die Dividende je Aktie von 0,20 US-Dollar auf das derzeitige Niveau erhöht. Und hält die Dividende jetzt außerdem in Krisenzeiten zumindest konstant. Das dürfte Foolishen Einkommensinvestoren grundsätzlich gefallen.

Das ist jedoch bei Weitem nicht alles: Medical Properties hat zuletzt außerdem erfolgreiche Quartalszahlen präsentieren können. Die Funds from Operations kletterten im Rahmen dieser Zahlen im Jahresvergleich um 22,5 % auf 0,38 US-Dollar. Das zeigt, dass sich der defensive und auf Gesundheitseinrichtungen basierende Ansatz durchaus auszahlt. Medical Properties könnte daher auch eine Aktie sein, bei der Qualität und Quantität bei der Dividende noch immer stimmig sind.

Vergiss die Shell-Aktie!

Die Aktie von Royal Dutch Shell hat daher eine ganze Menge von ihrem Charme verloren. Glücklicherweise existieren andere Ausschütter, die mehr Quantität und Qualität mitbringen können. Die Aktien der Allianz und von Medical Properties könnten durchaus erste Anlaufstellen sein.

