Vergiss SAP! Diese Aktie lässt das DAX-Schwergewicht alt aussehen

ServiceNow verzeichnet ein beeindruckendes langfristiges, organisch getriebenes Wachstum. Im dritten Quartal 2021 konnten die Einnahmen aus Abonnements um 31 % gesteigert werden. Das Unternehmen macht sich dabei seine Stärke in der Workflow-Automatisierung zunutze, um bestehende Kunden tiefer in der IT und breiter mit personal- und kundenservicespezifischen Produkten zu durchdringen.

Die Quartalsergebnisse zeigen, dass ServiceNow von den Bemühungen um die digitale Transformation profitiert, die vorangetrieben werden, da sich die IT-Infrastrukturen der Unternehmen in der aktuellen Remote-Arbeitsumgebung oft als unzureichend erwiesen haben. Die Zahl der Kunden mit einem Vertragswert über eine Mio. US-Dollar wächst stetig und zog zuletzt sogar wieder leicht an. Lag der durchschnittliche Vertragswert dieser Kunden im dritten Quartal 2019 noch bei 3,0 Mio. US-Dollar, waren es im abgelaufenen Quartal bereits 3,6 Mio. US-Dollar.