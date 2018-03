Vergiss Remicade — So plant Johnson & Johnson zu wachsen

Einige Pharmaunternehmen könnten sich Sorgen machen, wenn die Verkäufe für das umsatzstärkste Medikament um 650 Millionen US-Dollar pro Jahr fallen. Nicht Johnson & Johnson (WKN:853260). Auch wenn das Spitzenprodukt des Unternehmens, Remicade, im Jahr 2017 einen um 9% niedrigeren Umsatz als im Vorjahr erzielte, geht J&J davon aus, dass das Pharmageschäft weiter wachsen wird.

Joaquin Duato, Executive Vice President von J&J und Vorsitzender des Pharmasegments, nahm am Dienstag an einem Kamingespräch auf der jährlichen Barclays-Gesundheitskonferenz teil. Hier sind drei wichtige Wege, wie Duato sagte, dass der Gesundheitsriese plant, sein Pharmageschäft trotz der Herausforderungen für Remicade auszubauen.

Remicade hat im vergangenen Jahr gegenüber Biosimilars an Boden verloren. Das Immunologiegeschäft von Johnson & Johnson verzeichnete jedoch insgesamt noch Wachstum, was vor allem auf die starke Leistung von Stelara zurückzuführen ist, das sich als das vielleicht wichtigste Medikament für das Unternehmen herausgestellt hat. Duato stellte fest, dass der Immunologiemarkt trotz mehrerer Biologika und anderer Medikamente auf dem Markt noch immer relativ unterversorgt ist.

Duato sagte, dass J&Js Strategie für den Ausbau seines Immunologie-Franchise darin besteht, den Markt zu erweitern. Wie? Durch die Einführung neuer Medikamente, die eine höhere Wirksamkeit und ein stärkeres Sicherheitsprofil aufweisen. Duato glaubt, dass diese neueren Medikamente Patienten ansprechen werden, die sich in der Vergangenheit gegen die Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten gewehrt haben.

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist Tremfya. J&J brachte das Psoriasis-Medikament im Juli 2017 auf den Markt. Duato erklärte, dass Tremfya „eine sehr schnelle Aufnahme“ genossen habe und bereits einen Marktanteil von rund 18 % beanspruche.

Ein weiterer Kernbestandteil der Wachstumsstrategie von Johnson & Johnson ist die Hinzufügung weiterer Anwendungen für bestehende Medikamente. Duato wies ausdrücklich auf zwei aktuelle Medikamente hin, die von neuen Anwendungen profitieren sollten – Zytiga und Darzalex.

Zytiga erhielt die erste FDA-Zulassung im Jahr 2011 als Zweitlinientherapie für metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs im Spätstadium. Im folgenden Jahr erhielt das Medikament die Zulassung als Erstlinientherapie für die Anwendung. Duato stellte fest, dass Zytiga kürzlich eine weitere Zulassung zusammen mit Prednison für eine Form von metastasierendem Prostatakrebs erhalten hat. Er fügte hinzu, dass J&Js Ziel es ist, „das gesamte Spektrum des Prostatakarzinoms abzudecken“.

Was Darzalex anbelangt, so erklärte Duato, dass J&J ein „sehr ehrgeiziges Entwicklungsprogramm“ für das Medikament habe. Darzalex behauptet bereits heute einen Marktanteil von rund 20% als Zweitlinientherapie für das Multiple Myelom. Die „nächste Wachstumswelle“ für das Medikament wird laut Duato gut positioniert sein.

Darüber hinaus sagte Duato, dass Johnson & Johnson „dort wachsen wird, wo die Wissenschaft die größten Chancen für die Weiterentwicklung der Patientenversorgung sieht“. Grundsätzlich beabsichtigt J&J, der Wissenschaft zu folgen. Doch wohin führt die Wissenschaft?

Duato begann damit, über die beiden großen Therapiebereiche zu sprechen, in denen der wissenschaftliche Fortschritt zu größeren Investitionen von J&J und anderen Unternehmen führt – Immunologie und Onkologie. Die Pipeline des Unternehmens unterstreicht dieses Engagement mit mehreren fortgeschrittenen Studien für die Immunologiemedikamente Tremfya, Simponi Aria und Stelara sowie für die Krebsmedikamente Apalutamid, Darzalex, Imbruvica (in Partnerschaft mit AbbVie), Yondelis und Zytiga.

Dennoch sagte Duato, dass Johnson & Johnson nicht auf Immunologie und Onkologie beschränkt ist. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf sechs Therapien. Er hob die Neurowissenschaften als einen Bereich mit hohem medizinischem Bedarf hervor und verwies insbesondere auf das Antidepressivum Eskatamin im Spätstadium der Studien. Duato sagte, dass J&J die Zulassung des Medikaments in der zweiten Hälfte dieses Jahres beantragen wollte.

Es gab zwei Möglichkeiten zu wachsen, über die Duato nicht gesprochen hat. Eine davon waren Preiserhöhungen für die Medikamente. Er räumte ein, dass J&J mehr Bemühungen von Versicherern und Apothekenbetreibern sieht, um die Arzneimittelpreise zu senken. Duato sagte jedoch, dass das Unternehmen darüber nicht besorgt sei, denn J&Js Strategie ist es, durch Volumen und nicht durch Preiserhöhungen zu wachsen. Der Schlüssel zur Erreichung dieses Ziels, so Duato, sind differenzierte Produkte.

Ein weiterer Wachstumspfad, den Duato nicht angesprochen hat, war das Potenzial für mehr Geschäftsentwicklung. Aber Duato brauchte wirklich nichts über mehr neue Deals zu sagen.

Im Januar erklärte Alex Gorsky, CEO von Johnson & Johnson, dass das Unternehmen „völlig agnostisch gegenüber der Quelle der Innovation“ sein müsse, was bedeutet, dass das Unternehmen sowohl die eigene Geschäftsentwicklung als auch die interne Innovation nutzen werde. Im nächsten Monat unterzeichnete J&J einen Vertrag mit Theravance Biopharma, um die Rechte an dem JAK-Inhibitor TD-1473 zu erwerben. Manchmal sagen Taten mehr als Worte.

