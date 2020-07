Vergiss Penny Stocks: Warum ETFs die beste Investition für diejenigen sind, die für den Ruhestand sparen

An der Börse zu investieren ist eines der besten Dinge, die du machen kannst, besonders wenn du für den Ruhestand sparst. Du wirst wahrscheinlich mehrere hunderttausend US-Dollar oder mehr sparen müssen, um dich bequem in den Ruhestand zurückzuziehen, und dieses Ziel zu erreichen ist nicht einfach.

Egal, ob du mit deinen Ersparnissen im Rückstand bist oder ob du einfach nur versuchst, in relativ kurzer Zeit beträchtliche Investitionsgewinne zu erzielen, du könntest versucht sein, in Penny-Aktien zu investieren. Die SEC Commission (SEC) definiert Penny Stocks als Wertpapiere, die für weniger als 5 US-Dollar pro Aktie gehandelt werden und von sehr kleinen Unternehmen ausgegeben werden.

Obwohl Penny Stocks attraktiv sind, weil sie preiswert sind und das Potenzial für explosive Gewinne haben, bergen sie auch ein gewisses Risiko. Da diese Aktien hauptsächlich von kleinen Unternehmen ausgegeben werden, neigen sie dazu, volatiler zu sein. Du könntest erhebliche Gewinne erzielen, wenn du in Penny-Aktien investierst, aber du könntest auch viel Geld verlieren.

Wenn dein Ruhestand auf dem Spiel steht, kann diese Art von Risiko unglaublich gefährlich sein. Es gibt jedoch noch eine andere Art der Investition, die viel sicherer ist und dir trotzdem helfen kann, deine langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

Die Vorteile von börsengehandelten Fonds

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind beliebte Investitionen für diejenigen, die an der Börse investieren und gleichzeitig ihr Risiko begrenzen wollen.

Kurz gesagt, ETFs sind große Sammlungen von Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren, die alle in einer einzigen Investition zusammengefasst sind. Wenn du also in einen einzigen ETF investierst, investierst du in Wirklichkeit in Dutzende oder sogar Hunderte von verschiedenen Wertpapieren auf einmal. Diese Diversifizierung schränkt dein Risiko erheblich ein, denn wenn ein paar der Aktien im Fonds nicht allzu gut laufen, wird dein gesamtes Portfolio keinen Sturzflug hinnehmen müssen.

Index-ETFs gehören zu den “sichersten” Anlagen, weil sie bestimmte Indizes nachbilden, wie z. B. den S&P 500 oder den Dow Jones Industrial Average. Weil diese Indizes den Aktienmarkt als Ganzes gut abbilden, werden deine Index-ETFs wahrscheinlich auch so gut wie der Markt abschneiden. Selbst wenn der Markt historisch gesehen eingebrochen ist, hat er sich jedes Mal wieder erholt – was bedeutet, dass sich auch deine Investitionen erholen sollten.

Es gibt auch viele Nischen-ETFs, die dir helfen können, gezielter zu investieren und gleichzeitig dein Risiko zu begrenzen. Du kannst zum Beispiel in ETFs investieren, die sich ausschließlich auf Technologie-Unternehmen konzentrieren. Es gibt auch ETFs, die sich auf Unternehmen aus den Bereichen Haustierhaltung, erneuerbare Energien oder E-Commerce-Marken konzentrieren. Ganz gleich, in welche Art von Unternehmen du investieren möchtest, es gibt wahrscheinlich einen ETF dafür.

Investieren in einzelne Aktien vs. ETFs

Es ist nichts Falsches daran, in einzelne Aktien zu investieren, und oft kann diese Art von Ansatz dir mehr Kontrolle über deine Investitionen geben. Aber es erfordert eine Menge Recherche, denn du musst sichergehen, dass du in solide Unternehmen investierst, die auf lange Sicht Bestand haben werden. Außerdem musst du in mindestens 10 bis 15 verschiedene Aktien investieren, denn dein ganzes Geld in ein oder zwei einzelne Aktien zu stecken, könnte eine Katastrophe heraufbeschwören.

Wenn du bereit bist, die Zeit und Mühe in Einzelaktien zu investieren, kann das ein weiser Schritt sein. Wenn du aber lieber einen weniger rechercheintensiven und eher handfesten Ansatz wählen möchtest, sind ETFs vielleicht der richtige Weg. ETFs können deine Investitionen relativ schnell wachsen lassen, aber da du in viele verschiedene Aktien gleichzeitig investierst, schränkst du dein Risiko ein. Es ist auch einfach, in ETFs zu investieren, und du brauchst kein Börsenexperte zu sein, um anzufangen.

Sparen für den Ruhestand ist eines der wichtigsten finanziellen Ziele, auf das man hinarbeiten muss, und es ist entscheidend, dass du an den richtigen Stellen investierst. ETFs sind für viele Menschen eine ausgezeichnete Anlagemöglichkeit und sie können dir helfen, deine Ziele für den Ruhestand zu erreichen.

