Vergiss den MSCI World! Diese 3 ETFs haben mehr Luft nach oben

Der MSCI-World-Index ist das neue Sparbuch. Ach, das klingt weit hergeholt?

Ob jung oder alt: In meiner Verwandtschaft kennt jeder den MSCI World. Das ist keineswegs meine Schuld.

Mal war es der Bankberater. Hin und wieder stolpern Interessierte auch über Online-Einflüsterer, die den weltweiten Aktienkorb hochjubeln.

Der Algorithmus der großen Onlineplattformen macht dabei keine halben Sachen. Jeder, der sich für Finanzen interessiert, stolpert zwangsläufig irgendwann über Videos, Artikel oder Podcasts zum MSCI World.

Sobald die Masse über ein Finanzprodukt herfällt, ist oft die Zeit gekommen, um sich aus dem Markt zu verabschieden. Oder man schaut sich einfach 3 ETFs an, die noch mehr Luft nach oben haben.

Der teure Herr MSCI World

Bei einem MSCI-World-ETF bekommt man derzeit nichts geschenkt. Das erkennt man deutlich am Beispiel des iShares MSCI World UCITS ETF (WKN: A0HGV0).

Mit einem Kurs pro Anteil von rund 60 Euro würde man derzeit nur wenige Eurocent vom 52-Wochen-Hoch einsteigen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 07.12.2021). Auch die Ausschüttungen machen weniger Freude als noch vor ein paar Jahren. Im Jahr 2019 bekam man noch 0,79 Euro pro Anteil ausbezahlt. Auf Sicht von einem Jahr sind es derzeit lediglich 0,57 Euro.

Hinzu kommt die Gesamtkostenquote, die mit 0,5 % pro Jahr vergleichsweise hoch ist. Es würde mich nicht wundern, wenn das vor allem dem Aufwand geschuldet ist, den der Emittent mit den über 1.600 Aktien des MSCI-World-Index bewältigen muss. Größe ist eben manchmal auch ein Fluch.

Die günstigere Alternative lässt der Rendite mehr Luft zum Atmen

Derart hohe Kosten, die jährlich wiederkehren, können langfristig viel Luft aus einem ETF-Ballon lassen. Sparfüchse greifen daher eher zum Vanguard S&P 500 UCITS ETF (WKN: A1JX53).

Weit entfernt vom MSCI World ist man mit dem US-Index S&P 500 nicht. Denn der MSCI-World-Index besteht zu über 50 % aus US-Aktien.

Für die Aktien aus dem Rest der Welt muss man offenbar tief in die Tasche greifen. Denn der ETF von Vanguard hat nur eine Gesamtkostenrate von 0,07 % pro Jahr und ist damit über 80 % günstiger als der MSCI-World-ETF von iShares.

Die Krisengewinner von einst haben jetzt mehr Luft nach oben

Der weltweite Aktienmarkt mag teuer sein. Doch einzelne Sektoren sind es nicht.

Der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WKN: A2PQVE) ist momentan über 20 % von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt. Nach der Kursverdopplung im Jahr 2020 ist die Verschnaufpause hochverdient.

Zu den Krisengewinnern des Jahres 2020 zählt auch der VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF). Dieses Jahr ist der Hype von einst fachgerecht verdampft. Nächstes Jahr darf es hier allerdings gerne wieder ordentlich krachen.

MSCI World für die Masse, Sektor-ETFs für mich

Es muss nicht immer ein MSCI-World-ETF sein. Schon gar nicht jetzt, wo das Flaggschiff der Welt ziemlich teuer wirkt.

Im Grunde ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Fühler in andere Ecken des ETF-Universums auszustrecken. Am besten in jene Ecken, die von der Masse derzeit noch wenig Beachtung erhalten.

Meine Verwandtschaft wird dem MSCI World sicher noch einige Zeit treu bleiben. Bis die Masse in die Nische vordringt, bleibt uns noch genug Zeit, um mit vollen Händen einzukaufen.

