Vergiss Lufthansa: Hier sind 3 echte Top-Aktien für dieses Jahrzehnt!

Die Corona-Krise greift weiter um sich. Die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) und weitere Konzerne aus der Reisebranche rangieren deshalb weiter auf historischen Tiefs und sehen richtig günstig aus. Vielleicht fragst du dich nun, ob Reise-Aktien aktuell zu den Top-Aktien zählen, die du kaufen kannst.

Ich denke, dass es weit großartigere Aktien als die Lufthansa-Aktie gibt, die bei niedrigerem Risiko eine bessere Rendite liefern könnten. Hier erfährst du die aus meiner Sicht besten Aktien für langfristige Anleger!

Square-Aktie: Die Zukunft des Bezahlens

Payment-Aktien sind für deutsche Anleger seit dem Fall Wirecard wahrscheinlich ein heißes Pflaster. Dennoch sollte man die Revolution nicht verschlafen, die sich derzeit in der Finanzbranche abspielt. Unternehmen, die hier gut aufgestellt sind, können definitiv zu den Top-Aktien für die 2020er-Jahre zählen.

Hier sehe ich die Square-Aktie (WKN: A143D6) an der Spitze. Square erleichtert stationären Händlern die Annahme elektronischer Zahlungen, die Digitalisierung ihrer Finanzen, den Zugang zu Kapital und den Aufbau einer Online-Präsenz. Auf der anderen Seite steht Square hinter der in den USA sehr beliebten Cash App, die einen praktischen Bankkonto-Ersatz darstellt, mit Zusatzfeatures wie Investitionen in Aktien und Bitcoin.

Das Unternehmen könnte mit dieser Kombination zum Dreh- und Angelpunkt der neuen, digitalisierten Finanzwelt in den 2020er-Jahren werden. Daher gehört die Square-Aktie für mich definitiv zu den Top-Aktien für die nächsten zehn Jahre.

Tesla-Aktie: DIE Top-Aktie bis 2030?

Eine weitere Industrie, die derzeit mächtig durchgeschüttelt wird, ist die Automobilindustrie. Elektromobilität, Software-Integration und autonomes Fahren sind die drei Herausforderungen, denen Autohersteller und -zulieferer derzeit ausgesetzt sind. Verantwortlich dafür ist – zumindest zum Teil – Tesla (WKN: A1CX3T). Das Unternehmen hat sich in den drei genannten Bereichen eine Führungsposition erarbeitet, was der Aktienmarkt dieses Jahr mit einer Verfünffachung der Tesla-Aktie belohnt hat (Stand: 13. November 2020).

Zwar ist die Tesla-Aktie an der Börse nun deutlich mehr wert als volumenstärkere Konkurrenten wie Toyota oder Volkswagen. Doch das sehe ich nicht als Problem. Die Position Teslas als Innovationsführer im Automobilbereich sowie die oft übersehene Energie-Sparte sollten dem Musk-Konzern helfen, in den nächsten Jahren die Umsätze und Gewinne deutlich zu steigern. Daher steht Tesla für mich an der Spitze der besten Aktien dieses Jahrzehnts.

Amazon.com: Noch lang nicht ausgewachsen

Viele sind der Meinung, dass die Amazon-Aktie (WKN: 906866) das Ende der Fahnenstange bereits erreicht hat. Seit dem Börsengang im Jahr 1997 hat sich die Aktie fast ver-2.400-facht. In der Tat sollten Investoren nicht erwarten, dass sich diese Geschichte wiederholt. Doch es gibt trotzdem gute Gründe, warum die Amazon-Aktie noch heute zu den Top-Aktien zählt.

Ich schaue gerne auf das langfristige Marktpotenzial – und da ist Amazon definitiv noch nicht am Ende angekommen. In 2019 wurde gerade einmal jeder siebte Dollar im Einzelhandel online umgesetzt. Langfristig sehe ich den Online-Anteil auf hohe zweistellige Prozentwerte steigen. Davon sollte Amazon in jedem Fall profitieren. Das Unternehmen von Jeff Bezos ist außerdem Marktführer für Cloud-Infrastruktur und damit ein zentraler Baustein in der IT vieler Konzerne weltweit. Definitiv eine gute Ausgangsposition für die Amazon-Aktie!

Amazon zählt daher definitiv zu meinen Top-Aktien. Auch die regulatorischen Sorgen, die viele Anleger haben, beunruhigen mich nicht so sehr. Denn die USA dürften ein sehr geringes Interesse daran haben, Amazon.com so sehr totzuregulieren, dass chinesische Konkurrenten wie Alibaba freie Bahn haben.

Die besten Aktien für dieses Jahrzehnt

Square, Amazon.com und Tesla sind aus meiner Sicht mit die besten Aktien mit den überzeugendsten Storys, die der Aktienmarkt derzeit zu bieten hat. Ob du dir diese Aktien nun genau wie ich in dein Depot legst, musst du aber natürlich selbst entscheiden.

