Vergiss Gold und Bitcoin. So würde ich in Aktien investieren, um reich zu werden

Heute möchte ich darüber sprechen, wie man in Aktien investiert. Das mag seltsam erscheinen, wenn man bedenkt, dass der FTSE 100 in diesem Jahr um fast 20 % gefallen ist, während Gold und Bitcoin beide um fast 30 % gestiegen sind.

Ich glaube jedoch, dass, wenn du investieren und reich werden willst, der Aktienmarkt langfristig weitaus größere Möglichkeiten bietet als Bitcoin oder Gold. Lass mich erklären warum.

Was ist falsch an Gold und Bitcoin?

Bitcoin wurde ursprünglich als eine alternative Währung erfunden. Trotzdem benutzt sie kaum jemand. Die meisten Leute, die Bitcoin besitzen, scheinen es nur in der Hoffnung handeln zu wollen, dass der Bitcoin-Preis steigen wird. Ich sehe das nicht als eine vernünftige Art zu investieren – für mich ist es nur ein Glücksspiel.

Bei Gold stehen die Dinge ein bisschen besser. Obwohl das gelbe Metall niemals expandieren oder Einkommen generieren wird, wird Gold seit Tausenden von Jahren benutzt, um Reichtum zu sichern und Zahlungen zu leisten. Ich denke, das wird auch so weitergehen. Ich mag auch die Portabilität und Sicherheit von Gold – im Gegensatz zu Bitcoin kann physisches Gold nicht gehackt werden.

Die Realität ist jedoch, dass das letzte Mal, als Gold über 1.800 US-Dollar/oz. stieg, neun Jahre her ist. Auf diesen Höhepunkt folgte ein sechsjähriger Einbruch, bei dem das gelbe Metall bis zu 45 % seines Wertes verlor.

Ich glaube nicht, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, Gold zu kaufen. Aber fallende Aktienkurse bedeuten, dass ich glaube, dass es eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren.

Warum ich Aktien kaufe

Wenn du Aktien besitzt, besitzt du einen Anteil an einem echten Geschäft. Angenommen, du investierst in profitable, erfolgreiche Unternehmen, bedeutet dies, dass der Wert deiner Aktien durch Gewinne, Vermögenswerte und Bardividenden gedeckt ist.

Im Gegensatz zu Bitcoin und Gold haben Aktien einen intrinsischen Wert – den Wert, den du teilweise besitzt. Die meisten guten Unternehmen wachsen mit der Zeit. Sie gewinnen neue Kunden oder es kommen neue Produkte hinzu oder sie erhöhen ihre Preise, um der stärkeren Nachfrage gerecht zu werden. Dies spiegelt sich in steigenden Aktienkursen und höheren Dividenden wider.

Wie man in Aktien investiert

Der Einstieg an der Börse ist einfacher als du vielleicht denkst. Das erste, was ich machen würde, ist ein Depot zu eröffnen.

Der einfachste Weg, mit dem Kauf von Aktien zu beginnen, ist, einfach Geld in einen billigen Tracker-Fonds zu investieren, wie zum Beispiel einen FTSE 100 Index ETF. Allerdings sind viele Indizes – insbesondere der FTSE 100 – stark auf einige wenige Sektoren gewichtet.

Fast 30 % des FTSE 100 besteht aus Ölaktien, Minenaktien und Banken. Technologieaktien machen weniger als 1 % aus. Ich persönlich wünsche mir mehr Engagement in Sektoren mit langfristig gutem Wachstumspotenzial, wie zum Beispiel Technologie und Pharmazeutika. Ich bin nicht so scharf auf Banken.

Die Art und Weise, wie ich an den Aufbau eines Aktienportfolios herangehe, besteht darin, 15-20 Aktien guter Qualität auszuwählen, die ich gerne für mindestens fünf Jahre halten würde. Dann fange ich an, sie nach und nach zu kaufen, wobei ich jeden Monat einen festen Geldbetrag investiere.

Wenn ich regelmäßig investiere, kann ich von Zeiten profitieren, in denen die Kurse niedrig sind. Ich kann auch das Risiko vermeiden, mein ganzes Geld kurz vor einem Crash auf den Markt zu bringen. Die Dividenden werden immer dann reinvestiert, wenn ich neue Aktien kaufe.

So investiere ich in Aktien. Es ist nicht so sexy und aufregend wie Bitcoin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein besserer Weg ist, um reich zu werden.

