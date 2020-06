Vergiss Gold und Bitcoin. Ich würde heute fallende Aktien kaufen und sie ewig lange halten

Der jüngste Börsencrash könnte einige Investoren dazu veranlassen, den Kauf anderer Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin in Erwägung zu ziehen. Schließlich sind die Aussichten für die Weltwirtschaft höchst unsicher. Dies kann zu niedrigeren Gewinnen für viele Unternehmen führen, was in naher Zukunft zu enttäuschenden Aktienrenditen führen könnte.

Das Erholungspotenzial des Aktienmarktes bedeutet jedoch, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, um eine Vielzahl von Unternehmen zu kaufen, während sie große Sicherheitsmargen bieten. Sie könnten Gold und Bitcoin übertreffen, die beide langfristig unsichere Aussichten haben könnten.

Aussichten für Bitcoin und Gold

Der Goldpreis mag im Jahr 2020 auf ein Sieben-Jahres-Hoch angestiegen sein, aber sein Spielraum für weitere Gewinne könnte durch die sich langfristig verbessernden wirtschaftlichen Aussichten begrenzt sein. Die Stimmung der Investoren in Bezug auf das Edelmetall hat sich verbessert, zum Teil aufgrund seiner defensiven Anziehungskraft in einer Zeit, in der die wirtschaftlichen Aussichten unsicher sind.

Die Aussicht auf eine Verbesserung des BIP-Wachstums könnte die Anleger jedoch dazu veranlassen, ihre Aufmerksamkeit in den kommenden Jahren allmählich auf riskantere Anlagen zu verlagern. Dies könnte die Nachfrage nach defensiven Anlagen wie Gold verringern.

Ebenso könnte die Zukunft für Bitcoin weniger positiv sein, als viele Investoren derzeit erwarten. Die virtuelle Währung sieht sich einer regulatorischen Unsicherheit gegenüber, die ihre Fähigkeit, traditionelle Währungen zu ersetzen, einschränken könnte.

Außerdem könnten die begrenzte Kapazität und die Bedrohung, die von anderen virtuellen Währungen ausgeht, dazu führen, dass die Stimmung der Investoren gegenüber Bitcoin eher negativer wird. Da der Preis eher von der Stimmung als von den Fundamentaldaten abhängt, könnte dies zu einer enttäuschenden Performance der Kryptowährung führen.

Potential des Aktienmarktes

Auf kurze Sicht könnten sich die Aussichten für die Börse als sehr schwierig erweisen. Die Nachrichten bezüglich des Coronavirus könnten dazu führen, dass andere Vermögenswerte, wie z. B. Gold, in den kommenden Monaten weiterhin die globalen Aktienmärkte übertreffen.

Auf lange Sicht scheint der Aktienmarkt jedoch ein starkes Erholungspotenzial zu haben. Er hat eine solide Erfolgsbilanz, sich selbst von den schlimmsten Abschwüngen zu erholen. Zum Beispiel haben sich Indizes wie der FTSE 100 und der S&P 500 während der weltweiten Finanzkrise halbiert. Sie erholten sich nicht nur von ihren Abschwüngen, sondern verzeichneten in den Jahren nach der weltweiten Rezession auch neue Rekordhochs auf dem Bullenmarkt.

Auch wenn ein ähnliches Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint, könnte sich jetzt eine Gelegenheit bieten, qualitativ hochwertige Aktien zu kaufen, die gleichzeitig große Sicherheitsmargen bieten. Dies könnte es Anlegern ermöglichen, günstige Risiko-Ertrags-Verhältnisse zu erzielen, die langfristig zu höheren Renditen führen, wenn sich die Weltwirtschaft allmählich erholt.

Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, weshalb eine langfristige Sichtweise für jeden Investor, der derzeit Aktien kauft, von entscheidender Bedeutung sein dürfte. Aber durch den Aufbau eines diversifizierten Aktienportfolios könnte man in den kommenden Jahren höhere Renditen erzielen als durch Investitionen in andere Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin.

