Vergiss Freizeit-Marihuana: 5 Gründe, warum medizinisches Cannabis die intelligentere Wette ist

Für den Fall, dass du es nicht bemerkt hast, ist die Cannabis-Industrie seit ein paar Jahren das große Ding an der Wall Street. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum, wenn man sich mit dem Potenzial von legalem Cannabis beschäftigt.

Laut dem von Arcview Market Research und BDS Analytics veröffentlichten Bericht State of the Legal Cannabis Markets haben sich die weltweiten Umsätze mit legalem Cannabis in Lizenzläden zwischen 2014 und 2018 auf fast 11 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifacht. Doch für die nächsten zehn Jahre hat die Wall Street auch eine Prognose abgegeben und erwartet einen Wert zwischen 50 Mrd. US-Dollar und 200 Mrd. US-Dollar an Jahresumsatz. Wenn diese aggressivste Schätzung richtig ist, wäre die Cannabis-Industrie bis zum nächsten Jahrzehnt etwa 2 bis 2,5 mal größer als die Softgetränkeindustrie.

Das ist ein Wachstum, das die Wall Street und die Investoren nicht ignorieren sollten.

Alle Augen sind auf Freizeit-Marihuana gerichtet (und das könnte ein Fehler sein)

Die Frage, die bleibt, ist jedoch: “Wo sollte man sein Geld investieren?” Es gibt zahlreiche Variablen, die beim Kauf von Cannabis-Aktien zu berücksichtigen sind, einschließlich des geografischen Fokus, sowie die Lieferverträge und Partnerschaften, die einzelne Pot-Aktien in den letzten zwei Jahren abgeschlossen haben.

Möglicherweise ist die einzige Konstante, die die Wall Street und verschiedene unabhängige Berichte über die Industrie haben, die Erwartung, dass Freizeit-Marihuana den Markt beherrschen sollte. State of the Legal Cannabis Markets prognostiziert, dass der weltweite Verkauf von Freizeit-Marihuana bis 2024 fast doppelt so hoch sein wird wie der von medizinischem Marihuana: 26,7 Mrd. im Vergleich zu 13,9 Mrd. US-Dollar.

Diese These wird durch die Vorstellung gestützt, dass neue Märkte (z. B. Mexiko) in den kommenden Jahren Cannabis für Erwachsene legalisieren werden. In vollständig legalisierten Märkten sehen wir oft, dass der Bereich des medizinischen Cannabis vom Freizeit-Marihuana für Erwachsene kannibalisiert wird. Warum sollten die Patienten mehr zahlen oder zu einem Arzt gehen, um Cannabis verschrieben zu bekommen, wenn sie einfach in eine Apotheke gehen und es selbst kaufen könnten?

Verpasse nicht das Potenzial von medizinischem Cannabis

Obwohl sich alle Augen auf das Wachstumspotenzial der Freizeit-Cannabis-Industrie zu richten scheinen, würden die Investoren schlau sein, wenn sie das Potenzial von medizinischem Marihuana nicht verpassen. Medizinisches Cannabis könnte sich sogar als die intelligentere Investition erweisen. Denk daran, dass, wenn ich “medizinisches Cannabis” sage, ich nicht über Cannabinoid-basierte Medikamente spreche, die nicht die beste Investitionsmöglichkeit geboten haben. Vielmehr spreche ich von den Verbrauchern, die Trockenblumen und alternative Konsumoptionen in den lizenzierten Apotheken kaufen.

Im Folgenden findest du fünf Gründe, warum du medizinisches Marihuana auf deinem Radar haben solltest.

1. Patienten kaufen medizinisches Cannabis häufiger

Zunächst einmal sind die Patienten, die medizinisches Marihuana kaufen, in der Regel viel attraktiver für die Pot-Aktien. Basierend auf den ersten Umfragen in Kanada im vierten Quartal 2018 neigen medizinische Cannabis-Patienten dazu, Cannabis-Produkte häufiger zu kaufen und diese auch häufiger zu verwenden, verglichen mit den Menschen, die Freizeit-Cannabis kaufen.

2. Es ist ein Patientenpool mit höheren Margen

Noch wichtiger ist, dass die Leute, die medizinisches Marihuana konsumieren, im Allgemeinen viel höhere Margen für Cannabis-Aktien bieten als diejenigen, die Freizeit-Cannabis kaufen. Der Grund für diesen Unterschied ist, dass medizinische Marihuana-Patienten weitaus mehr bereit sind, Derivate wie Lebensmittel, Getränke, Öle, Topicals, Konzentrate oder Vapes zu kaufen. Im Vergleich zu getrockneten Cannabis-Blüten, die üblicherweise niedrige Margen haben und das Risiko von Überangebot und Kommodifizierung eingehen, erzielen Derivate höhere Margen und haben derzeit praktisch keine Angebots- oder Preisprobleme.

3. Der globale Markt könnte tatsächlich größer sein

Die Investoren sollten auch die Tatsache berücksichtigen, dass der globale Markt für den Verkauf von medizinischem Marihuana in den nächsten zehn Jahren besser sein könnte. Selbst wenn Mexiko im Oktober die Legalisierung von Freizeit-Marihuana durchführen würde, gäbe es weltweit nur drei legale Märkte für Erwachsene. Im Vergleich dazu haben mehr als 40 Länder medizinisches Cannabis zu einem gewissen Grad legalisiert. Auf absehbare Zeit ist medizinisches Cannabis die einzige globale Chance in der Cannabis-Industrie.

4. Es könnte eine jüngere Generation von Konsumenten ansprechen

Medizinische Cannabis-Produkte können auch ein intelligenter Weg sein, um eine jüngere Generation von Verbrauchern anzusprechen oder anzuziehen. Junge Erwachsene, die Cannabis-Produkte kaufen können, haben eine Affinität zu margenstarken Derivaten gezeigt und im Vergleich zu anderen Altersgruppen Trockenblumen gemieden. Mit dieser jüngeren Generation, von der erwartet wird, dass sie das Wachstum der Cannabis-Industrie in den kommenden Jahrzehnte antreiben wird, ist es nur sinnvoll, dass die Marihuana-Aktien ihre Aufmerksamkeit auf diese Verbraucher richten.

5. Es ist der clevere Weg, um in CBD zu investieren

Schließlich ist die medizinische Marihuana-Industrie der Ort, an dem die Investoren den größten Kontakt zum Anstieg von Cannabidiol (CBD) erhalten werden. CBD ist das nicht-psychotoxische Cannabinoid, das am besten für seine wahrgenommenen medizinischen Vorteile bekannt ist. Mit einer Schätzung, die darauf hindeutet, dass der US-CBD-Markt allein bis 2023 einen Wert von 23,7 Mrd. US-Dollar haben könnte, sollte es sich für die Investoren lohnen.

Diese Cannabis-Aktien haben einen klaren Fokus auf medizinisches Marihuana

Obwohl alle Marihuana-Aktien eine gewisse medizinische Seite haben, haben eine Handvoll von ihnen klargestellt, dass medizinische Cannabis-Patienten und die hohen Margen, die sie üblicherweise generieren, eine Priorität sind.

Zum Beispiel hat Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), der größte Marihuana-Produzent der Welt, kein Geheimnis daraus gemacht, dass das Unternehmen beabsichtigt, ein medizinisches Marihuana-Unternehmen zu werden. Während des vierten Quartals, das im Juni endete, übertraf Auroras Umsatz mit Freizeit-Cannabis von rund 45 Mio. CAD den medizinischen Umsatz von rund 30 Mio. CAD. Dennoch wird Aurora nach dem Hochfahren der Produktion auf eine Präsenz in 24 Ländern außerhalb Kanadas zurückgreifen können, in denen fast alle nur medizinisches Cannabis legalisiert haben. Die Marge von 58 % im vierten Quartal von Aurora Cannabis, die im Vergleich zu ähnlich großen Konkurrenten sehr günstig ist, zeigt, wie wichtig es ist, sich auf medizinische Patienten zu konzentrieren.

Ebenso positioniert sich Cronos Group (WKN:A2DMQY) weiterhin nicht als ein Marihuana-Unternehmen, sondern als ein Cannabinoid-Unternehmen. Cronos Group hat 2018 einen Vertrag mit Ginkgo Bioworks unterzeichnet, der dem Unternehmen Zugang zu Ginkgos Entwicklungsplattform für Mikroorganismen ermöglicht. Dies kann genutzt werden, um Hefestämme herzustellen, die in der Lage sind, die Cannabinoidproduktion im kommerziellen Maßstab gezielt zu steigern. Cronos hat auch eine Handvoll Extraktionsvereinbarungen ausgearbeitet, die dem Unternehmen eine Fülle von Konzentraten zur Verfügung stellen, mit denen es in der Lage sein wird, hochmargige Derivatprodukte herzustellen. Diese Derivate sollen in Kanada bis Mitte Dezember eingeführt werden.

Selbst kleine Unternehmen steigen in das Geschäft ein. Aleafia Health (WKN:A2JHC5) fusionierte im März mit Emblem und gründete ein Unternehmen mit 40 medizinischen Kliniken und dem klaren Wunsch, diese medizinischen Patienten sozusagen unter einem Dach zu halten. Laut den aktuellen Informationen von Aleafia hat das Unternehmen seit Juli mehr als 3.000 registrierte medizinische Patienten gewonnen und damit die Gesamtzahl auf über 10.000 gesteigert. Solange Aleafia Health weiterhin auf dem Klinikmodell aufbaut, könnte das Unternehmen eine unglaublich loyale (und profitable) Patientengruppe schaffen.

Um es nochmal zu betonen, man sollte die Möglichkeiten in der medizinischen Marihuana-Industrie nicht verpassen.

