Vergiss Dogecoin – diese Aktien könnten raketenhaftes Wachstum erfahren

Der Markt für Kryptowährungen hat in letzter Zeit eine Menge Aufmerksamkeit erhalten. Da diese Vermögenswerte kein Bargeld produzieren, wie es bei regulären Geschäften der Fall ist, können Spekulanten sie nicht in einem traditionellen Sinne bewerten. Aber die Macht der sozialen Medien kann einige digitale Währungen, wie den Dogecoin, ohne wirklichen Grund in astronomische Höhen steigen lassen.

Es ist nicht überraschend, dass vor allem jüngere Menschen von Kryptowährungen angezogen werden. Sie sehen in den digitalen Vermögenswerten eine Möglichkeit, schnell reich zu werden, was eigentlich nichts anderes als Glücksspiel ist. Das könnte für sie schlecht enden.

Langfristig gesehen hat sich die Börse jedoch als ein hervorragendes Werkzeug erwiesen, um nachhaltigen Wohlstand aufzubauen. Vergiss also die nutzlose Meme-Kryptowährung Dogecoin und konzentriere dich stattdessen auf diese beiden aussichtsreichen, wachstumsstarken Unternehmen, die dich auf lange Sicht reich machen können.

1. Etsy

Etsy (WKN: A14P98) ist eine E-Commerce-Plattform, auf der Käufer einzigartige, handgefertigte Artikel finden, die sie nirgendwo anders finden können. Das Unternehmen, das mittlerweile in sieben verschiedenen Ländern vertreten ist, unterstützt Unternehmer dabei, ihren Leidenschaften zu folgen, indem es ihnen hilft, ihre kleinen Geschäfte auszubauen.

Der Erfolg von Etsy mit seinen 4,4 Millionen Verkäufern ist beachtlich. In den USA zum Beispiel haben diese einheimischen Verkäufer 13 Milliarden US-Dollar zum BIP der Wirtschaft beigetragen und 2,6 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Aber auch für die 81,9 Millionen Käufer von Etsy ist das Wertversprechen von Bedeutung. In einer im letzten Jahr durchgeführten Umfrage stimmten 88 % der Käufer zu, dass Etsy Waren anbietet, die sie nirgendwo anders finden können.

Obwohl der Marktplatz von Etsy schon seit vielen Jahren expandiert, führte der Beginn der Pandemie dazu, dass der Umsatz im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 bemerkenswert stark anstieg. Die Verbraucher strömten im letzten Frühjahr auf die Website, um Masken zu kaufen, aber die größten Produktkategorien waren im Laufe des Jahres Einrichtungsgegenstände, persönliche Accessoires und Bastelbedarf.

Etsy bietet wirklich einen differenzierten Service und eine Erfahrung sowohl für seine Verkäufer als auch für seine Käufer. Beide Gruppen verstehen den Wert, den sie erhalten, was das Wachstum für viele Jahre unterstützen sollte.

Da Etsy ein Marktplatz-Unternehmen ist (es verbindet lediglich Käufer und Verkäufer und besitzt selbst kein Inventar), können die Gewinne sogar noch schneller steigen als die Gewinnspanne. Im Jahr 2020 stieg der Nettogewinn um 264 % im Vergleich zum Vorjahr, was die Aktionäre zu schätzen wissen.

Das Management glaubt, dass der Markt für „besondere“ Waren (wofür Etsy bekannt ist) in seinen sechs Kernmärkten (ohne Indien) etwa 100 Mrd. US-Dollar beträgt. Basierend auf 10,3 Mrd. US-Dollar Bruttoumsatz (GMS) im letzten Jahr sind das 10 % des Gesamtmarktes. Wenn wir die massiven Möglichkeiten in Indien mit einbeziehen, ist es einfach zu sehen, wie viel Platz Etsy noch hat, um zu wachsen.

2. Roku

Neben dem aufregenden Wachstum hat Roku (WKN :A2DW4X) zwei Ähnlichkeiten mit Etsy: Es ist ein Plattformgeschäft und es profitiert ebenfalls von einem starken Trend, diesmal im Bereich Streaming-Entertainment.

Rokus lizenzierte Smart-TVs und verbundene Geräte bringen Zuschauer, Streaming-Unternehmen und Werbetreibende zusammen. Es scheint, als würde die Anzahl der Streaming-Dienste da draußen weiter steigen, sodass dies eine Möglichkeit für die Verbraucher ist, all ihre Optionen an einem Ort zu haben.

In diesem Zusammenhang ist Roku ein strategischer Partner für Unternehmen, die mehr Kunden erreichen wollen, und für Werbetreibende, die genau diese Kunden ansprechen wollen, da das traditionelle Kabelfernsehen immer weiter zurückgeht.

Das Ökosystem von Roku ist eine Win-win-win-Situation für alle Parteien, und die Beschleunigung des Streaming durch die Pandemie hat dies nur zementiert. Der Umsatz im letzten Quartal (endete am 31. Dezember) stieg im Jahresvergleich um 58 %, wobei die aktiven Konten nun 51,2 Mio. betragen. Auch das Engagement geht durch die Decke – diese Konten sahen im Quartal satte 17 Mrd. Stunden an Shows und Filmen.

Während das Geschäft weiter an Größe gewinnt, steigen die Brutto- und bereinigten EBITDA-Margen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) deutlich an. Letztere lagen im letzten Quartal bei 17,5 %, ein großer Anstieg, nachdem sie nur zwei Quartale zuvor negativ waren.

Es sieht so aus, als ob Streaming die Art und Weise ist, wie jeder in Zukunft Videos konsumieren wird, verändert und Roku wird davon enorm profitieren.

Fokus auf das Wesentliche

Im Gegensatz zu Dogecoin sind Etsy und Roku zwei legitime Geschäftsbetriebe. Sie haben enorme Expansionsmöglichkeiten, die durch ihre Plattformstrukturen und Netzwerkeffekte weiter gestärkt werden. Und beide liefern einen bedeutenden Wert für die verschiedenen Gruppen von Nutzern, die sie bedienen.

Einige der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Unternehmen der letzten Zeit haben alle diese Eigenschaft, was es zu einem der besten Geschäftsmodelle macht, das Investoren besitzen wollen. Vergiss den neuesten Kryptowährungswahnsinn. Stecke dein Geld stattdessen in diesen Aktien und sei geduldig und bereit, sie langfristig zu halten.

Der Artikel Vergiss Dogecoin – diese Aktien könnten raketenhaftes Wachstum erfahren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Neil Patel hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 29.04.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Etsy und Roku.

Motley Fool Deutschland 2021