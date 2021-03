Vergiss Dividendenkönige: Hier ist die beste Dividendenaktie fürs Depot

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Dividendenkönige sind im Allgemeinen großartige Chancen auf regelmäßige Zahlungen. Diese Unternehmen haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, da sie ihre Dividendenzahlungen seit mindestens 50 Jahren in Folge erhöht haben. Das heißt, technisch gesehen müsste ein Unternehmen nur die Dividende um einen minimalen Betrag – sagen wir 0,1 % – erhöhen, um eine solche Serie weiter wachsen zu lassen. Jede Erhöhung zählt.

Während diese Art von Investitionen also Stabilität bieten können, sind sie möglicherweise nicht die besten Optionen, wenn du dein Dividendeneinkommen (und deine Gesamtgewinne) über die Jahre hinweg maximieren möchtest. Die wachstumsstarke Aktie Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) kann eine viel bessere Option für Investoren sein. Nicht nur die Ausschüttungen steigen mit beeindruckenden Raten, sondern auch die Gewinne.

Innovative Industrial hat seine Ausschüttungen im Jahr 2020 fast verdoppelt

Heute zahlt Innovative Industrial eine vierteljährliche Dividende von 1,24 US-Dollar – mehr als das Dreifache der 0,35 US-Dollar, die es noch vor zwei Jahren ausgeschüttet hat. Im Jahr 2020 schüttet es 4,23 US-Dollar pro Aktie an Dividenden aus. Das ist 94 % höher als die 2,18 US-Dollar, die es 2019 ausgeschüttet hat. Bei vielen Dividendenaktien dauert es mehrere Jahre (in manchen Fällen Jahrzehnte), bis sich der Wert ihrer Ausschüttungen verdoppelt. Hier ist ein kurzer Blick darauf, wie Unternehmen mit viel längeren Laufzeiten ihre Ausschüttungen erhöht haben, darunter Coca-Cola, 3M und Lowe’s:

Unternehmen Aktuelle Rendite Vierteljährliche Dividende (derzeit) Vierteljährliche Dividende (vor 5 Jahren) CAGR Jahre bis zur Verdopplung Coca-Cola 3,3 % 0,42 US-Dollar 0,35 US-Dollar 3,71 % 19 3M 3,3 % 1,48 US-Dollar 1,11 US-Dollar 5,92 % 12 Lowe’s 1,5 % 0,60 US-Dollar 0,28 US-Dollar 16,47 % 5

Innovative Industrial ist nicht auf dieser Liste, da es noch nicht seit fünf Jahren eine Dividende. Aber seit seinem Börsengang im Dezember 2016 hat es seine Ausschüttungen bereits neunmal erhöht. Seine Dividendenrendite von 2,9 % liegt nicht weit unter den Ausschüttungen von Coca-Cola und 3M und immer noch deutlich über dem Durchschnitt des S&P 500 von rund 1,6 %.

Selbst eine schnell wachsende Dividende wie die von Lowe’s braucht etwa fünf Jahre, um sich zu verdoppeln, vorausgesetzt, dass sie im derzeitigen Tempo weiterläuft. Aber bei Coca-Cola wird man wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte auf die Verdopplung der Dividende warten.

Ein Wachstum mit langsamen, bescheidenen Raten ist offensichtlich nachhaltiger als jedes Jahr stark steigende Ausschüttungen. Aber einer der Gründe, optimistisch für die Dividende von Innovative Industrial zu bleiben, ist, dass das Unternehmen in einer unglaublich wachstumsstarken Branche tätig ist.

Innovative Industrial kann noch viel weiter wachsen

Der weltweite Cannabis-Umsatz lag 2020 bei mehr als 21 Mrd. US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und die Analysten des Cannabis-Forschungsunternehmens BDSA gehen davon aus, dass sich diese Zahlen bis 2026 noch fast verdreifachen und 55,9 Mrd. US-Dollar erreichen werden. Innovative Industrial profitiert von diesem Wachstum. Je mehr Unternehmen Cannabis verkaufen wollen, desto größer wird die Nachfrage nach Anbauflächen sein, die dieses Unternehmen durch Sale-Leaseback-Verträge anbietet.

Am 24. Februar veröffentlichte Innovative Industrial seine Ergebnisse für 2020 und der Umsatz von 116,9 Mio. US-Dollar für das Gesamtjahr war ein Anstieg von 162 % gegenüber 2019. Die Gewinne in Höhe von 64,4 Mio. US-Dollar stiegen sogar um 191 %. Dank starker, schnell wachsenden Gewinne wird Innovative Industrial mehr Spielraum haben, um seine Dividendenzahlungen weiter zu erhöhen. Und die Möglichkeiten werden nur weiter auftauchen, da die Cannabis-Industrie immer größer wird.

Der Erwerb weiterer Standorte ist ein wichtiger Teil des Unternehmenswachstums und zum 31. Dezember hatte Innovative Industrial 66 Objekte in seinem Portfolio in 17 US-Bundesstaaten. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als das Unternehmen 46 Objekte in 14 Staaten hatte. Da weitere US-Bundesstaaten eine Cannabis-Reform anstreben, gibt es für das Unternehmen in naher Zukunft viele Möglichkeiten für weiteres Wachstum.

Im November haben die Wähler in vier Staaten für eine Legalisierung von Cannabis gestimmt. Heute erlauben 36 US-Bundesstaaten Marihuana für den medizinischen Gebrauch. Bald könnten 16 den freien Verkauf von Cannabis erlauben.

Innovative Industrial ist ein großartiger langfristiger Kauf

Als Real Estate Investment Trust muss Innovative Industrial mindestens 90 % seiner Gewinne an die Investoren ausschütten. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Gewinne immer größer werden und noch viel mehr Wachstum ansteht, gibt es wenig Grund, daran zu zweifeln, dass das Unternehmen seine Dividende auch in Zukunft deutlich erhöhen wird. Ich würde nicht erwarten, dass sich die Ausschüttungen jedes Jahr verdoppeln. Aber es ist sicherlich in einer ausgezeichneten Position, um weiterhin zu den besseren Dividendenwachstumsaktien zu gehören.

Nicht nur die Dividende bietet unglaubliches Potenzial, sondern auch die Kursgewinne im letzten Jahr haben alle anderen oben genannten Aktien in den Schatten gestellt:





Die Cannabis-Branche kann manchmal riskant aussehen. Auch laufen die Dividendenzahlungen von IIP noch nicht so lange. Aber dies ist eine großartige Investition und eine der sichereren Cannabis-Aktien, die man kaufen kann.

The post Vergiss Dividendenkönige: Hier ist die beste Dividendenaktie fürs Depot appeared first on The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und empfiehlt Aktien von 3M und Lowe's. David Jagielski besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 10.3.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021