Vergiss Bitcoin und Gold…ich würde stattdessen eine Million mit Wachstumsaktien verdienen

Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, eine Million zu machen und ihr Leben zu verändern. In letzter Zeit wurden sie auf Bitcoin und Gold aufmerksam in der Hoffnung auf sofortigen Reichtum. Leider ist das nicht so einfach. Der Bitcoin-Preis stagniert seit Monaten und liegt weit unter seinem Höchststand von 2017. Meiner Meinung nach ist es ein ziemlich wertloser Vermögenswert als Investition. Anstatt dich reich zu machen, denke ich, dass Bitcoin dir eher große Verluste bescheren wird.

Gold ist eine ganz andere Sache. Es ist eine viel stabilere Investition, da es einen funktionellen Nutzen als Metall hat. Es ist auch ein bewährter Wertspeicher, mit einer Geschichte, die Tausende von Jahren zurückreicht. Der Goldpreis tendiert dazu, sich gut zu entwickeln, wenn die Inflation hoch und die Zinsen niedrig sind. Daher gibt es ein starkes Argument, dass Gold ein kleiner Teil des Portfolios eines jeden Anlegers sein sollte. Aber obwohl es eine solide Investition ist, wird es uns nicht zu Millionären machen.

Mit Wachstumsaktien eine Million verdienen

Eine viel bessere Möglichkeit, ernsthafte Renditen zu erzielen, ist die Investition in Wachstumsaktien. Das sind Unternehmen, deren Einnahmen und Gewinne über viele Jahre hinweg immer wieder deutlich steigen. Denkt an Fevertree und Asos. Deren Aktienkurse sind normalerweise nicht billig, da sie sehr begehrt sind. Aber solange sie die Wachstumserwartungen der Investoren erfüllen, sollten ihre KGV-Kennzahlen (Kurs-Gewinn-Verhältnis) Bestand haben, und die Aktienkurse sollten weiter steigen.

Was eine gute Wachstumsaktie von einer erstaunlichen Aktie unterscheidet, die dir helfen kann, eine Million zu verdienen, ist einfach die Zeitspanne, die ein Unternehmen in der Lage ist, sein Wachstum aufrechtzuerhalten. Die allerbesten Unternehmen – wie Apple und Facebook – sind nicht nur beträchtlich gewachsen, sie haben es auch über viele Jahre hinweg getan. Es ist dieses Zeitelement, das wirklich wichtig ist. Genau wie unsere Aktienrenditen werden auch die Gewinne im Laufe der Zeit immer weiter steigen.

Wachstumsaktien zahlen anfangs oft keine Dividenden, da die Unternehmen das Geld brauchen, um weiter zu wachsen. Aber nach einer Periode soliden und beständigen Gewinnwachstums beginnen sie oft Dividenden auszuzahlen. Und so wie das Unternehmen wächst, so wachsen auch die Dividendenzahlungen. Die Investoren erhalten also einen doppelten Gewinn, der ihnen hilft, eine Million zu verdienen, zuerst durch den Kursanstieg der Aktien, dann durch steigende Dividenden. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, davon zu profitieren. Unternehmen mit hohen Wachstumsraten werden oft von noch größeren Unternehmen übernommen. Und sie zahlen oft eine Prämie, um die Aktien zu erwerben.

Kaufe früh für beste Ergebnisse

Wenn du das richtig machst, kannst du ein paar ziemlich große Gewinne machen. Diejenigen, die 2014 Aktien von Fevertree gekauft haben, haben gesehen, wie sich der Wert der Investition mehr als verzehnfacht hat. Natürlich ist der beste Zeitpunkt, um eine Wachstumsaktie zu kaufen, ganz am Anfang der Reise. Dies ist wahrscheinlich die Zeit, in der die Aktien am günstigsten bewertet werden. Bevor alle anderen auf den Zug aufgestiegen sind.

Leider gehören Wachstumsaktien zu den riskantesten Aktienarten, die man besitzen kann. Es besteht immer die Chance, dass das Wachstum zu einem Ende kommt. Und das Unternehmen wird vielleicht nie sein Versprechen einlösen oder gar profitabel werden. Aber trotz der Risiken bleiben Wachstumsaktien heute eine der wenigen echten Möglichkeiten, eine Million zu verdienen. Alles was du tun musst, ist sie zu finden.

