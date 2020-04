Vergiss Bitcoin! Ich plane mit Wirecard & BAT reich – und früh – in den Ruhestand zu gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wer seine Ruhestandsplanung aktiv selbst in die Hand nehmen möchte, der hat einige Optionen. So mancher setzt womöglich auf Bitcoin als Wundermittel, um bereits kurzfristig ein Vermögen anzuhäufen. Dabei sollte man sich allerdings bewusst sein, dass der Wert dieser digitalen Münze eher begrenzt ist und es sich hierbei um ein unproduktives Gut handelt. Das kann ein bedeutendes Risiko beinhalten.

Ich setze jedenfalls auf Aktien, um reich und früh in den Ruhestand zu gehen. Unter anderem die von Wirecard (WKN: 747206) und British American Tobacco (WKN: 916018) gehören dabei zum Kreis meiner Ruhestandsaktien. Gerne verrate ich dir auch, wieso.

Wirecard: Eine starke Wachstumsgeschichte!

Wirecard ist eine grundlegend intakte Wachstumsgeschichte. Der DAX-Zahlungsdienstleister wickelt derzeit ein konsequent steigendes Transaktionsvolumen ab und profitiert hierbei vom Megatrend der digitalen Zahlungsdienstleistungen. Gleichzeitig rüstet sich das Unternehmen jedoch auch für neue Bezahltrends und möchte hier führend voranschreiten. Ein starker Innovator, den es in diesem Markt zu berücksichtigen gilt.

Das Risiko mag hierbei zwar hoch sein, speziell weil einige Medien wie die „Financial Times“ dem DAX-Konzern Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung nachsagen. Bis jetzt konnten diese jedoch nicht nachgewiesen werden. Kurzfristig überwiegen dadurch sogar die Chancen, da das Management in den nächsten Tagen voraussichtlich die Ergebnisse einer Sonderprüfung bekannt geben wird. Diese werden erneut die Substanzlosigkeit der Vorwürfe aufzeigen, wodurch die Jahresabschlüsse übrigens inzwischen zweifach testiert sind.

Wirecard kann dabei wöchentlich mit neuen, starken Kooperationen auftrumpfen, wie zuletzt mit Visa, und verfolgt einen ambitionierten Wachstumskurs. In diesem Jahr soll das operative Ergebnis erstmals über einer Milliarde Euro liegen, 2025 bereits bei ca. 3,8 Mrd. Euro. Das kann hier bereits mittelfristig Werte schaffen. Und der Aktie langfristig ebenfalls auf die Sprünge helfen, was wiederum die Chance auf marktschlagende Renditen ermöglicht.

British American Tobacco: Konservative Zigarettenindustrie?

Auch British American Tobacco ist alles andere als eine konservative Aktie. Allerdings eine, die trotzdem noch viele klassisch-konservative Vorzüge mitbringt. Vor allem, wenn es um die Dividende des Zigarettenherstellers geht. Seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten erhöht BAT, wie die Aktie in Kurzform genannt wird, bereits jedes Jahr die eigene Ausschüttung. Derzeit gibt es hier bei einem Aktienkursniveau von 29,23 Pfund Sterling (23.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) eine attraktive Dividendenrendite von 7,13 %.

Die Zigarettenindustrie erfährt dabei mächtig Druck durch die Gesundheitspolitik. Seit Jahren steigen die Preise für die Glimmstängel, außerdem regt sich erster Widerstand gegen Menthol-Zigaretten und dergleichen. Zudem scheinen auch Ersatzprodukte nicht ganz risikolos zu sein. Zumindest nicht so risikolos, wie die jeweiligen Unternehmen sie gerne hätten.

Über alldem scheint daher in gewisser Weise die Fragestellung zu stehen, welche Zukunft diese Branche noch besitzt. Und ob sie noch immer defensiv ist. Eine Frage, die man in Anbetracht der Dividendenpolitik und der Alltäglichkeit von Zigaretten durchaus noch mit Ja beantworten kann.

Neben einer Dividendenrendite von über 7 % wird die Aktie von British American Tobacco außerdem lediglich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 12 bepreist, was durchaus günstig erscheint. Des Weiteren ist das Zahlenwerk weitgehend solide. Ein günstiger, dividendenstarker Mix, der einem ein hohes Einkommen im Ruhestand ermöglichen kann.

Es ist deine Entscheidung!

Im Endeffekt ist und bleibt es jedoch deine Entscheidung, worauf du bei der Ruhestandsplanung setzen möchtest. Es kann der Bitcoin werden, es können jedoch auch vergleichsweise spekulative wachstums- oder dividendenstarke Aktien von etablierten Unternehmen sein, an deren Erfolg du partizipierst. Die Wahl liegt bei dir.

Vincent besitzt Aktien von British American Tobacco und Wirecard. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Visa.

