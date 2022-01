Vergiss Bitcoin: Ich kaufe diesen unauffälligen REIT

Wichtige Punkte

Bitcoin ist ein sehr volatiler Inflationsschutz.

Das Investieren in Ackerland ist ein besserer Inflationsschutz, weil es weniger volatil ist und Einkommen generiert.

Der Farmland-REIT Gladstone Land ist eine gute Möglichkeit, in Ackerland zu investieren.

Wie viele andere auch habe ich darüber nachgedacht, Bitcoin (WKN: BTCEUR) zu kaufen. Der Hauptgrund dafür ist die Absicherung gegen die Inflation, die in diesem Jahr heiß gelaufen ist. Ich habe jedoch noch nichts gekauft, weil er so unbeständig ist. Die Kryptowährung ist seit ihrem Allzeithoch mehrmals stark gefallen, zu Beginn dieses Jahres sogar um mehr als 50 %.

Deshalb habe ich angefangen, mich nach einem anderen Inflationsschutz als Kryptowährungen umzusehen. Ich habe zwar auch überlegt, in Gold zu investieren, bin aber auf einen unauffälligen Real Estate Investment Trust (REIT) gestoßen, der viele der gleichen Vorteile wie der Kauf von Bitcoin bietet, plus einige zusätzliche, ohne dass die Volatilität einem ein Schleudertrauma verpasst.

Dieser REIT ist der auf Ackerland spezialisierte REIT Gladstone Land (WKN: A1KCL7). Hier ist der Grund, warum ich ihn anstelle von Bitcoin zur Inflationsabsicherung kaufen möchte.

Warum Ackerland?

Bevor wir uns mit Gladstone Land beschäftigen, möchte ich die Vorteile von Ackerland als Investition erläutern. Seit 1991 hat Ackerland höhere kumulierte Renditen erzielt als alle anderen wichtigen Anlageklassen außer REITs. Außerdem hat Ackerland diese höheren Renditen bei geringerer Volatilität erzielt als alle anderen Anlageklassen (Spareinlagen und AAA-Anleihen). In diesem Zusammenhang gab es seit 1991 kein einziges Jahr mit einem Rückgang, während Gold, die Börse und Bitcoin alle einen Rückgang von mehr als 50 % gegenüber ihren Höchstständen verzeichneten.

Zwei Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass Ackerland attraktive Renditen abwirft: die jährliche Barpacht und die Wertsteigerung des Bodens. Ackerland bringt seinen Anlegern eine Rendite und hebt sich damit von anderen Inflationsabsicherungen wie Gold und Bitcoin ab, die keine Erträge abwerfen. Gleichzeitig profitiert Ackerland von der Inflation, da die Bodenwerte in der Regel mindestens um die Inflationsrate steigen. Diese Faktoren machen Ackerland zu einer hervorragenden Inflationsabsicherung.

Ein Blick auf Gladstone Land

Gladstone Land besitzt derzeit 164 Farmen mit rund 113.000 Acres in 15 Bundesstaaten. Die Farmen bauen vor allem Frischprodukte wie Obst und Gemüse oder Dauerkulturen wie Beeren und Nüsse an. Diese Farmen sind in der Regel bessere Investitionen als solche, die Rohstoffe (z. B. Mais, Weizen und Soja) anbauen, weil sie weniger Preisschwankungen und staatlichen Abhängigkeiten ausgesetzt sind und geringere Lagerkosten haben.

Gladstone verpachtet seine Farmen hauptsächlich im Rahmen langfristiger Triple-Net-Pachtverträge an Anbaubetriebe, bei denen der Pächter für Versicherung, Instandhaltung und Grundsteuern verantwortlich ist. Diese Pachtverträge beinhalten in der Regel eine feste Barzahlung mit jährlichen Steigerungen, Marktanpassungen nach oben oder einer Beteiligung, z. B. in Form eines Prozentsatzes der Bruttoeinnahmen der Farm.

Diese Pachtbedingungen bieten Gladstone Land einen schönen Inflationspuffer. In der Regel werden die jährlichen Pachtsteigerungen an die Inflationsrate gekoppelt. Gleichzeitig bieten die Pachtbedingungen die Möglichkeit, auf höhere Preise zu reagieren, denn Frischprodukte haben die historische Inflationsrate seit 1980 um das 1,5-Fache übertroffen. Zusätzlich zu den inflationsgeschützten Pachteinnahmen profitieren die Farmen von Gladstone von steigenden Bodenwerten, was einen weiteren Inflationsschutz darstellt.

Gladstone Land ist jedoch mehr als nur ein Inflationsschutz. Der Farmland-REIT kann auf eine lange Geschichte der Wertsteigerung für seine Aktionäre zurückblicken, indem er sein Farmportfolio durch Übernahmen erweitert. So hat er im dritten Quartal für 62,3 Mio. US-Dollar fünf neue Farmen in drei Bundesstaaten und zusätzlichen Wasserzugang erworben. Seit dem Börsengang im Jahr 2013 hat Gladstone sein Farmportfolio von weniger als 200 Mio. US-Dollar auf heute fast 1,4 Mrd. US-Dollar erhöht.

Zusammen mit den steigenden Pachteinnahmen hat Gladstone durch seine stetigen Übernahmen den Cashflow pro Aktie und die Dividende mit attraktiven Raten steigern können. In den letzten 27 Quartalen hat Gladstone seine monatliche Dividende 24 Mal erhöht und damit insgesamt um 50,7 % zugelegt. Gladstone beabsichtigt, die Ausschüttung auch in Zukunft über der Inflationsrate zu halten. Insgesamt hat Gladstone Land seit seinem Börsengang eine jährliche Gesamtrendite von 14,6 % für seine Aktionäre erzielt.

Alle Vorteile von Bitcoin (und mehr) – ohne die Volatilität

Eine der Prämissen beim Investieren in Bitcoin ist, dass es sich um einen Inflationsschutz handeln kann. Obwohl die Renditen der Kryptowährung im Laufe der Jahre die Inflation übertroffen haben, waren sie extrem volatil.

Deshalb habe ich beschlossen, Bitcoin nicht mehr als Inflationsschutz zu verwenden. Stattdessen plane ich, über den wenig bekannten REIT Gladstone Land in Ackerland zu investieren. Gladstone Land kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der es Inflationsgewinne bei weitaus geringerer Volatilität als Bitcoin erzielt hat, was auch in Zukunft der Fall sein dürfte.

Der Artikel Vergiss Bitcoin: Ich kaufe diesen unauffälligen REIT ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 03.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Matthew DiLallo besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Gladstone Land.

Motley Fool Deutschland 2022