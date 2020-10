Vergiss Apple! Diese Warren-Buffett-Dividendenaktien sind jetzt attraktiver!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Ja, zugegeben: Die Aktie von Apple (WKN: 865985) zahlt Warren Buffett in Summe eine überaus attraktive Dividende. Wenn wir die Gesamtsumme, die der Kultkonzern aus Cupertino an Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) auszahlt, auf jede einzelne Minute herunterrechnen, so erhalten wir einen Wert von über 1.500 US-Dollar. Das sind schon starke Werte.

Trotzdem ist Apple jetzt für Foolishe Dividendenjäger eigentlich eine eher uninteressante Dividendenaktie. Das Wachstum der Ausschüttungen ist zwar beständig. Allerdings kommt die Aktie gegenwärtig lediglich auf eine Dividendenrendite von ca. 0,7 %. Das können wir wohl als mager bezeichnen.

Glücklicherweise existieren einige Dividendenaktien im Portfolio von Berkshire Hathaway, die bedeutend höhere Ausschüttungen ermöglichen. Zwei davon wollen wir uns im Folgenden einmal etwas näher ansehen.

1. Bank of America

Eine Bankaktie als Dividendenaktie? Was für die hiesigen Verhältnisse sehr unrealistisch klingt, kann im US-amerikanischen Raum schon ganz anders aussehen. Mit der Bank of America (WKN: 858388) setzt das Orakel von Omaha schließlich auch weiterhin darauf, dass US-Bankaktien über viele Jahre und Jahrzehnte bedeutend höher stehen können als heute. Das hat zuletzt dazu geführt, dass Buffett seine Beteiligung an der Bank of America sogar noch ausgebaut hat. Trotz dem Abbau anderer Bankbeteiligungen.

Wie auch immer: Rücken wir jetzt die Dividende in den Fokus. Momentan zahlt die Bank of America eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an die Investoren aus. Auf das Gesamtjahr gerechnet und bei einem derzeitigen Aktienkurs von 24,05 US-Dollar entspräche das einer Dividendenrendite von 2,99 %. Ein ziemlich attraktiver Wert, wenn wir bedenken, dass das US-Geldhaus lediglich einen Anteil von 26 % des 2019er-Gewinns je Aktie in Höhe von 2,77 US-Dollar an die Investoren auszahlt. Außerdem hat die Aktie der Bank of America die eigene Dividende seit dem Jahr 2013 von 0,01 US-Dollar auf das derzeitige Niveau erhöht. Wobei Investoren wissen sollten, dass die letzte Finanzkrise (auch dividendentechnisch) ein eher schwieriges Kapitel gewesen ist.

Werden die Zeiten jetzt unsicherer? Ja, möglicherweise. Immerhin ist das Zinsumfeld weiterhin niedrig und COVID-19 führt zu einer Wirtschaftskrise. Wer jedoch, wie Warren Buffett, glaubt, dass zumindest die Aktie der Bank of America langfristig deutlich höher notieren könnte, der kann gleichzeitig auch einen Blick auf die Dividende riskieren.

2. Store Capital

Eine zweite Buffett-Dividendenaktie, die einen näheren Blick verdient hat, ist Store Capital (WKN: A12CRU). Dieser US-amerikanische Real Estate Investment Trust besitzt nämlich ein Alleinstellungsmerkmal. Warum? Ganz einfach: Weil er der einzige REIT im Portfolio von Berkshire Hathaway ist. Wobei das investierte Volumen mit rund 700 Mio. US-Dollar vergleichsweise gering ist. Das könnte vielleicht dafürsprechen, dass einer von Berkshire Hathaways Investment-Lieutenants federführend bei dem Deal gewesen ist.

Das macht die Dividende des mit über 2.500 Immobilien attraktiv diversifizierten REIT jedoch nicht weniger interessant: Selbst in Zeiten von COVID-19 hat Store Capital zuletzt die Dividende erhöht. Momentan werden 0,36 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt, die bei einem Aktienkurs von 27,10 US-Dollar einer Dividendenrendite von 5,31 % entsprechen würden.

Die Dividendenhistorie ist seit dem Börsengang um den Jahreswechsel zu 2015 frei von Kürzungen, jetzt gilt die Ausschüttung sogar als krisenresistent. Mit Funds from Operations von zuletzt 0,44 US-Dollar beweist Store Capital außerdem die Qualität der diversifizierten und eher defensiven Mieter. Das kann ebenfalls ein attraktives Gesamtpaket sein.

Vergiss Apple als Dividendenaktie!

Für Foolishe Dividendenjäger, die auf Warren Buffetts Spuren wandeln wollen, könnte es daher bessere Alternativen als Apple geben. Die Bank of America und Store Capital bieten jedenfalls bedeutend höhere Dividendenrenditen. Das kann vielleicht eher einen näheren Blick verdient haben.

The post Vergiss Apple! Diese Warren-Buffett-Dividendenaktien sind jetzt attraktiver! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.



Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway und von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und STORE Capital und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short December 2020 $210 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020