Vergiss die Apple-Aktie: Diese markenstarke Tech-Aktie ist noch immer günstig!

Die Aktie von Apple (WKN: 865985) ist für viele Investoren interessant. Spätestens seitdem sogar ein eigentlich nicht sonderlich Tech-begeisterter Investor wie Warren Buffett auf die Aktie setzt, sind inzwischen viele Privatanleger ebenfalls auf den Kultkonzern aus Cupertino aufgesprungen. Das hat hier definitiv zu einer vergleichsweise hohen Bewertung geführt.

Nichtsdestoweniger könnte mit der Aktie von Baidu (WKN: A0F5DE) eine vergleichsweise günstige Tech-Chance existieren, die nicht bloß auf ein preiswertes Bewertungsmaß kommt, sondern zugleich auch über eine starke Marke verfügt. Lass uns das im Folgenden daher mal ein kleines bisschen näher beleuchten:

Die starke Marke im Überblick

Grundsätzlich ist es natürlich schwierig, auch nur ansatzweise an die Markenmacht von Apple heranzureichen. Immerhin wird der Wert des Kultkonzerns aus Cupertino alleine hier auf mehr als 300 Mrd. US-Dollar beziffert. Lediglich Amazon kann hier gegenwärtig den iKonzern ausstechen. Das ist definitiv bemerkenswert.

Allerdings könnte Baidu dieser hohen Messlatte zumindest ansatzweise das Wasser reichen. So kommt Baidu beispielsweise im chinesischen Suchmaschinenmarkt auf einen noch immer führenden Marktanteil von über 42 %, was gewiss eine dominante Position ist und hier auf hohe Qualität dieser Marke hindeutet. Im Werbemarkt innerhalb dieses Bereichs besitzt das Unternehmen daher zumindest in gewisser Weise ein Oligopol.

Da der Internetmarkt auch im chinesischen Raum weiterhin als Wachstumsmarkt gilt, könnte sich diese Marke hier noch weiter etablieren. Gewiss eine spannende Ausgangslage, die jedoch noch einmal bedeutend interessanter wird, wenn wir einen Foolishen Blick auf die derzeitige Bewertung werfen.

Apropos, Bewertung …

Wie gesagt, die Aktie von Apple wird in diesen Tagen alles andere als preiswert bewertet. Bei einem aktuellen Kursniveau von über 315 US-Dollar (16.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) und einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 11,97 US-Dollar kommt der Kultkonzern auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,3. Möglicherweise besonders teuer, wenn wir dazu eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. US-Dollar berücksichtigen.

Baidu kann hier über ein deutlich preiswerteres Bewertungsmaß verfügen. Nicht bloß, dass die Marktkapitalisierung mit 48,3 Mrd. US-Dollar hier deutlich preiswerter ist. Nein, auch bei einem aktuellen Kursniveau von 139,49 US-Dollar und einem 2018er-Gewinn je Aktie von 11,88 US-Dollar und einem daraus resultierenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,7 sieht die fundamentale Ausgangslage hier bedeutend niedriger aus.

Relevant könnte hierbei jedoch sein, dass Baidu derzeit wachstumstechnisch zumindest ein wenig auf der Stelle tritt. Allerdings entwickelte sich auch der Gewinn bei Apple zwischen den Geschäftsjahren 2018 und 2019 von 12,01 US-Dollar auf 11,97 US-Dollar leicht rückläufig. Eine grundsätzliche Vergleichbarkeit könnte auch hier daher gegeben sein.

Baidu: Die günstigere, markenstarke Tech-Aktie?

Unterm Strich könnte die Aktie von Baidu daher durchaus interessant sein. Im Internetmarkt hat sich der chinesische Tech-Konzern zumindest eine starke Markenmacht erarbeitet. Natürlich, diese kann zwar noch immer nicht an Apple heranreichen, allerdings könnte sich das im Wachstumsmarkt des Internets im Reich der Mitte (immerhin einem Markt mit mehr als einer Milliarde Verbrauchern) noch innerhalb der nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte entwickeln.

Die aktuelle fundamentale Bewertung gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dabei lediglich in etwa halb so groß und auch der Börsenwert könnte noch auf ein stärkeres Potenzial des chinesischen Internetkonzerns hinweisen. Zumindest könnte das ein Szenario sein, über das man als Foolisher Investor auf der Suche nach spannenden und zugleich günstigen Tech-Aktien einmal nachdenken sollte.

